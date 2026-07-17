Авторынок больше не скроет правду: расширение ЭПТС изменит правила оценки машин в России

В электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС) предлагают добавить полную историю жизненного цикла автомобиля, включая данные о ремонтах, авариях и реальном пробеге. С этой инициативой выступил глава ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексей Подщеколдин.
Действующий ЭПТС содержит базовые технические параметры: VIN-номер, марку, модель, год выпуска, мощность двигателя, массу, экологический класс, страну происхождения и сведения о собственнике. По мнению РОАД, этот набор данных недостаточен для оценки фактического состояния машины.
В перечень сведений, которые должны появиться в электронном документе, включили:
Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что создание единого проверяемого источника данных изменит прозрачность вторичного рынка. Это позволит покупателям и дилерам избегать машин с "скрученным" пробегом или скрытыми повреждениями, а банкам и страховым компаниям точнее оценивать стоимость залога или страховой объект.
Механизм реализации данной инициативы пока не определен: неясно, какие сервисные центры будут обязаны передавать данные в систему ЭПТС и как будет проверяться достоверность записей о замене расходников.
Исследователи воссоздали условия горизонта событий в обычном стекле и впервые зафиксировали феномен, который ранее считался лишь теоретической вероятностью...