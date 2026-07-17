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Авторынок больше не скроет правду: расширение ЭПТС изменит правила оценки машин в России

Авто

В электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС) предлагают добавить полную историю жизненного цикла автомобиля, включая данные о ремонтах, авариях и реальном пробеге. С этой инициативой выступил глава ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексей Подщеколдин.

Менеджер автосалона и клиент обсуждают покупку автомобиля на стоянке
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Менеджер автосалона и клиент обсуждают покупку автомобиля на стоянке

Действующий ЭПТС содержит базовые технические параметры: VIN-номер, марку, модель, год выпуска, мощность двигателя, массу, экологический класс, страну происхождения и сведения о собственнике. По мнению РОАД, этот набор данных недостаточен для оценки фактического состояния машины.

Что предлагают добавить в паспорт

В перечень сведений, которые должны появиться в электронном документе, включили:

  • историю показаний одометра и реальную стоимость автомобиля;
  • сведения о всех произошедших ДТП;
  • результаты техосмотров с привязкой к дате и пробегу;
  • отметки о замене технических жидкостей, фильтров и тормозных колодок;
  • данные об обременениях, сроках их наложения и снятия;
  • сведения об утилизации автомобиля, включая место и исполнителя.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что создание единого проверяемого источника данных изменит прозрачность вторичного рынка. Это позволит покупателям и дилерам избегать машин с "скрученным" пробегом или скрытыми повреждениями, а банкам и страховым компаниям точнее оценивать стоимость залога или страховой объект.

Механизм реализации данной инициативы пока не определен: неясно, какие сервисные центры будут обязаны передавать данные в систему ЭПТС и как будет проверяться достоверность записей о замене расходников.

Экспертная проверка:
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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