Авторынок больше не скроет правду: расширение ЭПТС изменит правила оценки машин в России

В электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС) предлагают добавить полную историю жизненного цикла автомобиля, включая данные о ремонтах, авариях и реальном пробеге. С этой инициативой выступил глава ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексей Подщеколдин.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Менеджер автосалона и клиент обсуждают покупку автомобиля на стоянке

Действующий ЭПТС содержит базовые технические параметры: VIN-номер, марку, модель, год выпуска, мощность двигателя, массу, экологический класс, страну происхождения и сведения о собственнике. По мнению РОАД, этот набор данных недостаточен для оценки фактического состояния машины.

Что предлагают добавить в паспорт

В перечень сведений, которые должны появиться в электронном документе, включили:

историю показаний одометра и реальную стоимость автомобиля;

сведения о всех произошедших ДТП;

результаты техосмотров с привязкой к дате и пробегу;

отметки о замене технических жидкостей, фильтров и тормозных колодок;

данные об обременениях, сроках их наложения и снятия;

сведения об утилизации автомобиля, включая место и исполнителя.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что создание единого проверяемого источника данных изменит прозрачность вторичного рынка. Это позволит покупателям и дилерам избегать машин с "скрученным" пробегом или скрытыми повреждениями, а банкам и страховым компаниям точнее оценивать стоимость залога или страховой объект.

Механизм реализации данной инициативы пока не определен: неясно, какие сервисные центры будут обязаны передавать данные в систему ЭПТС и как будет проверяться достоверность записей о замене расходников.