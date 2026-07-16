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Старые иномарки стали выгоднее новых: японские инженеры создали технику, которая пережила владельцев

Авто

Японские автомобили с простой конструкцией и минимальным количеством сложной электроники остаются в эксплуатации десятилетиями, так как стоимость их содержания ниже затрат на покупку новой техники. Владельцы таких машин отдают приоритет запасу прочности агрегатов перед престижем или современным оснащением.

Toyota Camry
Фото: commons.wikimedia.org by S5A-0043, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Toyota Camry

Модели с максимальным сроком владения

Лидером по продолжительности эксплуатации стал кроссовер Toyota Highlander первого поколения. По данным материала, почти каждый пятый владелец этой модели не планирует продажу автомобиля. Высокая лояльность объясняется сочетанием комфорта и выносливости основных узлов.

В список моделей, которые эксплуатируются максимально долго, также вошли:

  • минивэн Toyota Sienna;
  • пикап Toyota Tacoma;
  • кроссовер Subaru Forester;
  • пикап Toyota Tundra;
  • седан Toyota Camry и Honda Civic;
  • внедорожник Toyota Land Cruiser.

Отдельно выделяется гибридный Toyota Prius, который продемонстрировал высокую живучесть в реальных условиях, несмотря на более сложную силовую установку по сравнению с классическими бензиновыми моторами.

Автомобильный инженер Михаил Лазарев отмечает, что ресурс старых японских двигателей зачастую превышает срок службы кузова, который со временем разрушается под воздействием дорожных реагентов и соли.

Факторы долголетия и риски

Основной причиной долгой службы этих моделей является отсутствие избыточных инженерных решений, которые в будущем становятся источником дорогостоящего ремонта. Понятная конструкция позволяет обслуживать технику в широкой сети сервисов без необходимости использования узкоспециализированного оборудования.

Однако при эксплуатации и покупке таких автомобилей с пробегом остаются следующие риски.

  • Коррозия: основной фактор вывода машины из строя, даже при исправном двигателе.
  • История обслуживания: долголетие агрегатов напрямую зависит от своевременной профилактики.
  • Износ расходников: с возрастом автомобиля возрастает частота появления мелких технических недочетов.

"Простота конструкции в сочетании с доступностью запчастей делает такие автомобили выгодными в долгосрочной перспективе, так как стоимость одного километра пути остается низкой даже спустя годы эксплуатации", — отметил автомобильный инженер, специалист по диагностике и надёжности Михаил Лазарев.

Экспертная проверка: автомобильный инженер, специалист по диагностике и надёжности Михаил Лазарев
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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