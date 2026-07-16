Старые иномарки стали выгоднее новых: японские инженеры создали технику, которая пережила владельцев

Японские автомобили с простой конструкцией и минимальным количеством сложной электроники остаются в эксплуатации десятилетиями, так как стоимость их содержания ниже затрат на покупку новой техники. Владельцы таких машин отдают приоритет запасу прочности агрегатов перед престижем или современным оснащением.
Лидером по продолжительности эксплуатации стал кроссовер Toyota Highlander первого поколения. По данным материала, почти каждый пятый владелец этой модели не планирует продажу автомобиля. Высокая лояльность объясняется сочетанием комфорта и выносливости основных узлов.
В список моделей, которые эксплуатируются максимально долго, также вошли:
Отдельно выделяется гибридный Toyota Prius, который продемонстрировал высокую живучесть в реальных условиях, несмотря на более сложную силовую установку по сравнению с классическими бензиновыми моторами.
Автомобильный инженер Михаил Лазарев отмечает, что ресурс старых японских двигателей зачастую превышает срок службы кузова, который со временем разрушается под воздействием дорожных реагентов и соли.
Основной причиной долгой службы этих моделей является отсутствие избыточных инженерных решений, которые в будущем становятся источником дорогостоящего ремонта. Понятная конструкция позволяет обслуживать технику в широкой сети сервисов без необходимости использования узкоспециализированного оборудования.
Однако при эксплуатации и покупке таких автомобилей с пробегом остаются следующие риски.
"Простота конструкции в сочетании с доступностью запчастей делает такие автомобили выгодными в долгосрочной перспективе, так как стоимость одного километра пути остается низкой даже спустя годы эксплуатации", — отметил автомобильный инженер, специалист по диагностике и надёжности Михаил Лазарев.
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