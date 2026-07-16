Цены на машины снова взлетают: волатильность рубля предопределила новый виток подорожания в РФ

Рост курса доллара приведет к новому витку удорожания автомобилей в России. Отсутствие стабильного курса национальной валюты делает цены на машины непредсказуемыми и вынуждает рынок корректировать стоимость в сторону увеличения.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Молодой человек в салоне автомобиля в ночной пробке

По данным главы ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексея Подщеколдина, волатильность рубля является главным фактором роста цен. Динамика курса напрямую влияет на стоимость импорта и комплектующих, что в итоге перекладывается на конечного покупателя.

Автоэксперт Игорь Моржаретто поясняет, что при импорте автомобилей или запчастей дилеры и производители закладывают в цену валютные риски. Если рубль резко слабеет, текущие складские запасы и новые партии становятся дороже в пересчете на национальную валюту, что вызывает цепную реакцию по всей сети продаж.

Динамика цен за 12 лет

Средняя стоимость нового автомобиля в России с 2012 года выросла на 300%. Если в 2012 году средний чек составлял 800 тысяч рублей, то сейчас этот показатель достиг 3,3 миллиона рублей.

При этом рост стоимости транспорта значительно опережает динамику доходов населения. По словам главы РОАД, зарплаты за этот период росли лишь на уровне инфляции, что привело к существенному снижению реальной доступности новых автомобилей для граждан.

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