Инспекторы ГИБДД готовят протоколы: попытка уйти от бензина может обернуться крупными штрафами

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Авто

Установка газобаллонного оборудования (ГБО) на современные легковые автомобили в России сопряжена с высокими финансовыми затратами, потерей гарантии и техническими рисками. Окупаемость системы остается сомнительной из-за стоимости монтажа и сложности легализации изменений в документах.

Установка газового оборудования в автомобиль
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Установка газового оборудования в автомобиль

Финансовые и юридические барьеры

Затраты на установку ГБО варьируются от 60 до 100 тысяч рублей. Помимо прямой оплаты оборудования, владелец теряет значительную часть полезного объема багажного отделения из-за размещения баллона.

Важным этапом является сертификация. Чтобы автомобиль оставался законным на дороге, необходимо официально изменить конструкцию транспортного средства. Процесс включает проведение технических экспертиз и внесение правок в ПТС и СТС. На текущий момент эта процедура остается затруднительной для многих автовладельцев.

Автомобильный юрист Олег Зорин поясняет, что любое вмешательство в конструкцию без надлежащего оформления делает эксплуатацию автомобиля незаконной, что может привести к штрафам или проблемам при перерегистрации авто в ГИБДД.

Технические риски и сервис

Монтаж стороннего оборудования однозначно ведет к аннулированию заводской гарантии на автомобиль. Техническая опасность заключается в риске разгерметизации системы, что в худшем случае может привести к взрыву.

Ситуацию осложняет дефицит компонентов. Из-за резкого роста спроса на газовое топливо возник shortage установочных комплектов. В сервисных центрах сформировались очереди, время ожидания в которых достигает трех месяцев.

Экспертный комментарий: "Установка ГБО в условиях дефицита комплектующих часто приводит к использованию несертифицированных деталей или спешке при монтаже, что критически повышает риск утечки газа", — отметил инженер по эксплуатации автомобилей Артем Николаев.

Экспертная проверка:

автомобильный юрист Олег Зорин, инженер по эксплуатации автомобилей Артем Николаев

Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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