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Рынок подержанных авто ждет большая чистка: новая запись в паспорте лишит мошенников всех шансов

Авто

Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) предложила дополнить электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС) сведениями о дорожно-транспортных происшествиях и проведенных ремонтах. Если инициатива будет реализована, ЭПТС станет единым реестром истории автомобиля, доступным государству и частным покупателям.

Мужчина проверяет толщину краски автомобиля на автостоянке
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Мужчина проверяет толщину краски автомобиля на автостоянке

Механизм обновления данных

По замыслу РОАД, информация о повреждениях и восстановительных работах должна попадать в паспорт автоматически по мере наполнения профильных баз данных. Это исключит ручной ввод сведений владельцем и снизит риск искажения фактов при перепродаже машины.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что автоматизация сбора данных о ДТП существенно меняет прозрачность вторичного рынка: покупателю больше не придется полагаться только на слова продавца или сторонние отчеты, которые не всегда полны.

Влияние на рынок и безопасность

Интеграция истории ремонтов в ЭПТС нацелена на борьбу с мошенничеством. В частности, это должно ограничить продажи автомобилей со скрытыми дефектами, которые часто маскируются под "идеальное состояние".

"Единый цифровой след автомобиля упрощает оценку его остаточной стоимости и делает процесс проверки юридически и технически чистым", — отметил автоэксперт Игорь Моржаретто.

На текущий момент предложение находится на стадии рассмотрения. Представители госорганов и регуляторов уже начали изучать инициативу, в ближайшее время планируются консультации по порядку внедрения новых данных в систему.

Экспертная проверка:
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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