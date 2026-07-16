Мечты о дешевых авто: ждать ли скидки у автодилеров в этом году

В текущем сезоне на российском авторынке прекратилось затоваривание складов, что исключает вероятность массовых распродаж и глубоких скидок для покупателей. Компании пересмотрели подход к формированию запасов, чтобы избежать убыточных продаж, характерных для прошлого года.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Передача ключей от нового автомобиля в автосалоне

Баланс предложения и спроса

Текущая рыночная ситуация характеризуется почти полным совпадением объемов предложения и фактических регистраций. За первую половину 2026 года суммарный объем новых легковых автомобилей составил 616 тысяч единиц. Из них 186 тысяч машин было импортировано, а 430 тысяч собрано на отечественных заводах (включая производство Belgee для внутреннего рынка).

За тот же период на учет поставили 608,6 тысячи новых легковых автомобилей. С учетом экспорта и спецучета разрыв между предложением и спросом минимален, что подтверждает отсутствие роста товарных запасов в дилерских центрах.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что отсутствие избытка машин на складах лишает потребителя главного рычага для торга. Когда предложение соответствует спросу, дилеры перестают использовать агрессивное снижение цен как инструмент очистки складов.

Экспертный комментарий: "Ожидать повторения прошлогодних распродаж не стоит: механизм, при котором машины продавали в убыток из-за перепроизводства, больше не работает", — отметил аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.