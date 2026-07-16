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Дорога в Сибирь стала реальностью: сроки ввода трассы М-12 до Тюмени предопределили финал ожидания

Авто

Участок трассы М-12 "Восток" от Екатеринбурга до Тюмени планируют запустить в декабре 2026 года. Это сократит время в пути между Москвой и Тюменью и создаст прямой скоростной коридор между столицей и Сибирью.

автодорога М-12 Восток
Фото: Wikipedia by Numbered, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
автодорога М-12 Восток

Механизм реализации и стоимость

Дорога строится по схеме государственно-частного партнерства (ПИК): частный инвестор берет на себя возведение трассы, а государство обеспечивает ее последующее содержание. По данным Минтранса, общие затраты на проект превышают 100 миллиардов рублей.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что использование модели ПИК позволяет государству ускорить ввод инфраструктуры в эксплуатацию, переложив часть капитальных рисков на частный бизнес, однако итоговая стоимость проезда для водителей будет зависеть от условий соглашения по окупаемости инвестиций.

Текущий статус и сроки

Работы на объекте, начатые в 2020 году, вышли на финальную стадию. Сейчас подрядчики укладывают асфальтобетонное покрытие и монтируют дорожные знаки. Перед официальным открытием в конце 2026 года планируется провести техническое тестирование и проверку соответствия нормам безопасности.

Запуск участка до Тюмени станет частью более широкой программы развития транспортного каркаса России, предусматривающей модернизацию существующих магистралей и строительство новых путей сообщения.

Помимо сокращения времени в пути, трасса должна упростить логистику между регионами, стимулировать торговые связи и привлечь инвестиции в придорожную инфраструктуру.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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