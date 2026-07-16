Мир автопрома сошел с ума: BMW и корейцы заставили рынок России ждать новых условий работы

Возвращение глобальных автобрендов, включая BMW и производителей из Южной Кореи, на российский рынок возможно, но требует изменения условий работы и санкционного режима. Об этом заявил глава РОАД Александр Подщеколдин.

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По словам главы объединения, интерес международных компаний к России сохраняется, однако сейчас они не готовы к полноценному возвращению. Основным препятствием остаются текущие санкции и политическая неопределенность, которые заставляют производителей пересматривать свои бизнес-стратегии.

Механизм возвращения брендов напрямую зависит от стабильности рыночной среды и решений правительства по смягчению ограничений. Без предсказуемых условий работы иностранные компании не видят достаточных оснований для возобновления официального присутствия.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что интерес брендов к рынку не всегда означает готовность к инвестициям. Для фактического возвращения компаниям нужны гарантии безопасности активов и понятные правила импорта и реализации автомобилей в условиях действующих ограничений.

В итоге возобновление работы традиционных марок потребует времени и согласованных действий как с государственной стороны, так и со стороны самих корпораций.