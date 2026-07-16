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Статусные шильдики больше не правят: прагматизм в России изменил подход к покупке премиум-авто

Авто

Покупатели премиальных автомобилей в России перешли от выбора бренда ради статуса к анализу технических характеристик и стоимости владения. Теперь решающим фактором становится не имиджевая составляющая марки, а соответствие комплектации конкретному образу жизни владельца.

BMW Logo
Фото: commons.wikimedia.org by Johannes Maximilian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
BMW Logo

По данным управляющего партнера Legacy Motors Тимура Каканова, потребительское поведение изменилось: вместо погони за «шильдиком» Mercedes или BMW клиенты детально сравнивают инженерные решения и уровень комфорта. При этом высокая лояльность к немецким маркам сохраняется за счет качества материалов, управляемости и технической школы производителей.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что в текущих условиях рынок премиума смещается в сторону прагматизма. Когда доступ к официальным каналам ограничен, покупатель оценивает не только сам автомобиль, но и всю цепочку сопровождения: прозрачность импорта, наличие гарантии и ликвидность машины на вторичном рынке.

Согласно позиции представителя Legacy Motors, итоговый выбор сегодня зависит от совокупности факторов: наличия конкретной версии в продаже, подтвержденного качества и уверенности в последующем обслуживании. Эмоциональная привязанность к бренду остается важной, но она дополняется жестким расчетом остаточной стоимости автомобиля.

Экспертная проверка:
  • автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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