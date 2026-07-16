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Полки в салонах Москвы опустели: дефицит гибридов заставил покупателей переходить на предзаказ

Авто

Популярные гибридные кроссоверы в Москве стали дефицитным товаром: запасы многих моделей в дилерских центрах исчерпаны, а продажи переходят в режим предзаказа. Несмотря на нехватку машин, цены сохраняют высокую планку, хотя часть дилеров пытается стимулировать спрос скидками и кредитными программами.

Поток машин в Москве
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Поток машин в Москве

Стоимость и доступность моделей

Наибольшим спросом пользуются гибридные версии Toyota RAV4, Honda CR-V, Nissan X-Trail и Hyundai Tucson. Поиск конкретной комплектации в наличии стал затруднителен.

В частности, Toyota RAV4 Hybrid оценивается в диапазоне 3,5–4 млн рублей. Снижение цены возможно при условии оформления кредита или покупки дополнительных опций.

По другим моделям зафиксированы точечные акции. Так, Honda CR-V Hybrid может стоить до 150 тысяч рублей дешевле базовой цены в рамках специальных предложений.

Автоэксперт Игорь Моржаретто поясняет, что наличие скидок на фоне дефицита часто связано с попыткой дилеров привязать покупателя к финансовым инструментам или допуслугам, что нивелирует прямую выгоду от снижения стоимости самого автомобиля.

Механизм ценообразования

Текущая ситуация на рынке характеризуется разрывом между официальными прайсами и реальными предложениями в салонах. Основными рычагами влияния на цену сейчас выступают:

  • кредитные договоры;
  • пакеты дополнительного оборудования;
  • бонусы по сервисному обслуживанию.

Покупатели, готовые ждать поставки по предзаказу, имеют больше шансов договориться о выгодных условиях, чем те, кому машина нужна немедленно из имеющегося склада.

Экспертная проверка:
  • автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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