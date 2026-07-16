Цены кусаются, но все берут: рынок кроссоверов в России перешагнул критическую отметку

Спрос на новые кроссоверы и внедорожники в России за первое полугодие вырос на 23,9%. Средний ценник автомобиля в этом классе достиг 3,8 млн рублей, сообщает "Авито Авто".

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Лидеры спроса и ценовые ориентиры

Наибольшее внимание покупателей сосредоточено на китайских брендах. Лидирует Haval с долей 14,2%, за ним следует Tenet (13,1%). В первую пятерку также вошли Lada (8,4%), Geely (5,7%) и Exeed (4,6%).

Самой востребованной моделью стал Tenet T7 со средней стоимостью 2,9 млн рублей. Второе и третье места заняли Haval Jolion (2,6 млн) и Tenet T4 (2,4 млн) соответственно.

В топ-10 популярных моделей вошли автомобили в широком ценовом диапазоне: от доступных Lada Niva Legend (1,2 млн) и Niva Travel (1,6 млн) до премиальных Exeed RX (5 млн) и Geely Monjaro (4,9 млн). Также в списке представлены Haval M6 (2,2 млн), Omoda C5 (2,7 млн) и Evolute i-Space (3,7 млн).

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что разброс цен в сегменте кроссоверов сейчас очень велик. Это объясняется тем, что в одну категорию попадают как утилитарные внедорожники, так и премиальные китайские модели, которые фактически заменяют ушедшие европейские бренды.

Динамика роста

Наиболее резкий скачок интереса зафиксирован у марки Exeed — спрос вырос более чем втрое. Аналогичная динамика наблюдается у Hongqi. В два раза вырос интерес к Belgee.

Среди конкретных моделей рекордный рост показал Exeed RX — интерес к нему увеличился почти в пять раз. Также заметно вырос спрос на Hongqi HS3 (в 3,2 раза) и Belgee X70 (в 2,4 раза).

Значительную прибавку в популярности продемонстрировали Geely Atlas (+49,8%), Solaris HC (+42,1%), Geely Monjaro (+41,4%), Lada Niva Travel (+36,4%), Haval M6 (+34,7%), Chery Tiggo 9 (+32,3%) и Changan Uni-S (+17,3%).