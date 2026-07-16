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Топливо здесь ни при чем: новые факторы заставили россиян массово пересаживаться на электрокары

Авто

Доля электромобилей и гибридов на российском рынке выросла до 6-7%, увеличившись вдвое за последний год. Рост спроса на транспорт с новыми источниками энергии (NEV) вызван снижением стоимости владения и развитием систем помощи водителю, а не текущей ситуацией с топливом.

дорога в Москве
Фото: Mos.ru by Фото: Евгений Самарин, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
дорога в Москве

Обновление модельных рядов

Для удовлетворения спроса бренды Evolute и Voyah, которые собираются на заводе "Моторинвест" в Липецке, планируют расширить свои линейки к 2026-2027 годам. В сентябре 2026 года в ассортименте Voyah появится модель Taishan, после чего будут добавлены еще один или два автомобиля.

Компания Evolute к 2027 году выпустит минимум одну новую модель. Также ожидается появление гибридной версии i-Sky. На текущий момент гибридный Evolute i-Space уже выпускается на заводе по полному циклу.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что рост доли NEV до 7% свидетельствует о формировании долгосрочного тренда, однако темпы его развития будут зависеть от того, насколько быстро предложение в дилерских центрах успеет за растущим трафиком покупателей.

Экспертная проверка:
  • автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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