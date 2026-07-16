Стеклянный знак ничего не значит: документы пересмотрели для проезда без очереди на АЗС в РФ

Право на приоритетное обслуживание на АЗС имеют инвалиды I и II групп, дети-инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза и РФ, а также полные кавалеры ордена Славы. Для получения этой привилегии водитель должен предъявить удостоверение или справку медико-социальной экспертизы — одного только знака "Инвалид" на стекле недостаточно.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Очередь людей с канистрами на заправке

Порядок заправки без очереди для указанных категорий граждан закреплен в Указе Президента РФ № 1157 от 2 октября 1992 года (с изменениями от 2021 года). Если речь идет о ребенке-инвалиде, право на пропуск без очереди действует при условии, что ребенок находится в салоне автомобиля.

Отдельный статус имеют автомобили экстренных и оперативных служб. Хотя единого федерального закона, гарантирующего им приоритет на всех заправках, не существует, этот механизм работает через региональные акты или условия государственных контрактов между ведомствами и сетями АЗС.

Автомобильный юрист Олег Зорин поясняет, что отсутствие единого закона для спецслужб может создавать сложности при взаимодействии с частными сетями, которые не связаны госконтрактом. В случае с инвалидами и ветеранами право опирается на президентский указ, что делает требование об обслуживании вне очереди юридически обоснованным при наличии подтверждающих документов.