Невинный глоток приведет к непредсказуемым результатам: неожиданная угроза для прав на дороге

Обычный квас может спровоцировать неприятности при встрече с дорожной полицией из-за особенностей своего состава. Эндокринолог Оксана Михалёва напомнила, что этот напиток является продуктом брожения, поэтому в нем всегда присутствует этиловый спирт. В магазинном продукте его содержание достигает 1,2%, а в домашних вариантах концентрация алкоголя бывает значительно выше, что повышает риски для водителей.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Домашний хлебный квас в руках

Механизм ложного срабатывания алкотестера

Специфический прибор может показать наличие спиртовых паров сразу после употребления напитка, даже если реальное опьянение отсутствует. По словам Михалёвой, эффект вызывают остаточные пары в ротовой полости, которые обычно выветриваются в течение 20 минут. Если инспектор зафиксирует водительские права и предложит пройти тест сразу после утоления жажды, цифры на экране могут оказаться спорными.

"Риск получить положительный результат на алкотестере после кваса или кефира действительно существует, но он кратковременный. Водителю стоит переждать четверть часа или настоять на медицинском освидетельствовании, которое легко подтвердит его трезвость", — отметил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт Артем Николаев.

Схожую реакцию техники могут вызвать айран, безалкогольное пиво или спиртосодержащие ополаскиватели для рта, сообщает "За рулём". В спорных ситуациях сотрудники ГИБДД обычно назначают дополнительную проверку, чтобы исключить ошибку. Чтобы поездка прошла без задержек, врачи советуют контролировать режим питья в дороге и временно отказаться от продуктов с процессом брожения перед посадкой в автомобиль.

Безопасность и технические нюансы

Особенно коварен домашний квас, где уровень спирта не контролируется жесткими ГОСТами. Михалёва подчеркнула: "Следует учитывать, что аналогичный кратковременный эффект могут вызывать и некоторые другие продукты: кефир, айран, безалкогольное пиво, отдельные виды десертов с алкогольной пропиткой, а также некоторые лекарственные средства и ополаскиватели для полости рта на спиртовой основе". Употребление таких продуктов непосредственно перед проверкой создает лишние поводы для разбирательств.

Иногда автомобилисты пытаются списать на квас реальное употребление крепких напитков, но медики легко вычисляют обман по динамике изменения паров спирта в крови. Если вы планируете долгое путешествие, лучше заранее проверить обслуживание автомобиля и выбрать для дороги обычную воду. Это поможет избежать не только проблем с законом, но и ненужного стресса из-за случайных показаний измерительных приборов.

Ответы на популярные вопросы о квасе за рулем

Сколько алкоголя содержится в магазинном квасе?

В промышленном квасе содержание этилового спирта обычно варьируется от 1% до 1,2%. Это количество образуется естественным путем в процессе брожения сусла.

Через какое время можно ехать после выпитого стакана кваса?

Специалисты рекомендуют подождать около 15-20 минут. За это время спиртовые пары исчезнут со слизистой оболочки рта, и алкотестер не выдаст ложноположительный результат.

Лишат ли прав, если алкотестер показал промилле после кваса?

Нет, если водитель действительно трезв. При несогласии с результатами на месте проводится медицинское освидетельствование в лаборатории, которое покажет отсутствие алкоголя в крови.

Какие еще продукты влияют на показания алкотестера?

Аналогичный эффект могут дать кефир, кумыс, очень спелые бананы, а также некоторые конфеты с ликером или десерты, пропитанные спиртосодержащими сиропами.

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