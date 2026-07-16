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Тотальный отказ: эти цифры похоронят репутацию крупнейших страховщиков России

Авто

Индустрия страхования в России напоминает задымившийся мотор, который перегрелся от собственного вранья. Центробанк выкатил свежие цифры по ОСАГО, и они выглядят как смертный приговор репутации "крупных игроков". Количество жалоб взлетело до небес. У некоторых аппетиты регулятора выросли в 60 раз. Это не просто технический сбой — это тотальный отказ тормозов у всей системы.

Затопленная улица в городе
Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены
Затопленная улица в городе

Прожарка лидеров: кто в хвосте

Если ваша страховая входит в "большую одиннадцатку", готовьтесь к худшему. Медианный рост жалоб составил 14 раз. Но есть "герои", которые умудрились превратить клиентский сервис в пепелище. Антилидером среди гигантов стал "Т-Страхование". На каждые 10 тысяч договоров здесь приходится почти 6,5 жалобы. Это как если бы у новой машины вываливался поршень прямо в автосалоне. "Росгосстрах" и ВСК дышат в спину, словно старые дизели, испускающие клубы черного дыма.

"Рост статистики — это не внезапная эпидемия хамства в офисах. Просто теперь в отчетность попадают те случаи, где финансовый омбудсмен признал правоту водителя. Страховщики годами "футболили" людей, а теперь эти цифры вылезли наружу", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.

Гиганты вроде "РЕСО-Гарантии" показали феноменальный отрицательный рост — число претензий подскочило почти в 64 раза. "Ингосстрах" тоже не отстал, увеличив негатив в 28 раз. На этом фоне "Зетта Страхование" выглядит почти святой со своими мизерными показателями. Это напоминает соревнование: кто быстрее докажет клиенту, что страховые выплаты - это миф уровня единорогов.

Страховая компания (ТОП) Жалоб на 10 тыс. договоров
Т-Страхование 6,43
Росгосстрах 5,10
ВСК 4,54
РЕСО-Гарантия 4,20
Зетта Страхование 0,36

Смена правил: как ЦБ снял маски

Раньше страховщики мастерски прятали мусор под ковер. Центробанк считал только то, что прилетело к нему в почтовый ящик напрямую. Теперь лавочка закрылась. Регулятор суммирует всё: и прямые "письма гнева", и решения омбудсмена, который заставил компанию заплатить. Это как если бы инспекторы ГАИ начали проверять не только наличие прав, но и честность их получения. Итог — катастрофический для маркетинговых отделов брендов.

"Многие компании сознательно занижают выплаты, надеясь, что водитель не пойдет в суд или к омбудсмену. Эта тактика "выжженной земли" теперь бьет по рейтингам, от которых зависит доверие и стоимость КАСКО", — отметил автоэксперт-оценщик Александр Громов.

Для мелких контор ситуация еще печальнее. Компания "БАСК", удерживающая менее 3 млн договоров, умудрилась собрать почти 24 жалобы на 10 тысяч полисов. Это уже не бизнес, это симулятор отказа в помощи. Водителям стоит внимательнее смотреть на эти цифры, прежде чем нести деньги в кассу. ОСАГО превратилось в лотерею, где главный приз — отсутствие головной боли при оформлении ДТП.

"Рынок лихорадит. Мы видим, что даже при стабильном ОСАГО страховщики пытаются экономить на деталях и работах, провоцируя конфликты. Старая схема "заплатим копейки — авось пронесет" больше не работает в тишине", — подчеркнул инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Ответы на популярные вопросы об ОСАГО

Почему количество жалоб на страховщиков так резко выросло?

ЦБ изменил методику расчета. Раньше учитывались только прямые жалобы в Банк России, теперь в статистику попадают все дела, выигранные водителями через финансового омбудсмена.

Влияет ли место в рейтинге жалоб на стоимость полиса?

Напрямую — нет, цену диктуют тарифные коридоры и КБМ. Но высокий уровень жалоб сигнализирует о том, что при аварии вы потратите кучу нервов, пытаясь выбить законные деньги из компании-аутсайдера.

Кого считать крупным страховщиком по новым правилам?

Теперь это компании, у которых более 3 миллионов действующих договоров. Раньше порог был ниже — 2 миллиона.

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Экспертная проверка: юрист Анастасия Гущина, автоэксперт Александр Громов, инженер Михаил Лазарев
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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