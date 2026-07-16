Бумажка оказалась сильнее правды: парадоксальный вердикт вынуждает человека дойти до Верховного суда

Представьте: вы сидите дома, пьете кофе, а в это время в другом регионе инспектор ДПС вешает на вас "пьяную" статью. Сюрреализм? Нет, будни российской правовой системы. История водителя Ифанова — это классический триллер о том, как бюрократическая машина переезжает человека, даже не взглянув на его лицо. Гаишники поверили фальшивой бумажке, а суды трижды подтвердили: "Виновен, потому что так написано в протоколе".

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Сотрудник ГИБДД на улице

Кризис идентификации: когда фамилия важнее лица

В январе 2023 года подмосковный патруль остановил "Вортекс Тинго". Водитель за рулем явно не был трезв, но от медицинского освидетельствования отказался с порога. Вместо паспорта он протянул "корочки" на имя Ифанова. Инспекторы, не моргнув глазом, выписали протокол по ст. 12.26 КоАП РФ. Им было плевать, что код подразделения ГИБДД на правах не бился с официальной базой. Для системы человек — это просто набор цифр в бланке.

"Полицейские были обязаны проверить личность водителя, которого они подозревают в совершении правонарушения. А суды, в свою очередь, обязаны дать оценку доводам автомобилиста. В данном случае ни то, ни другое сделано не было", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Настоящий Ифанов в это время находился в другом регионе. У него не было того самого "Вортекса", он не дышал в трубочку и не подписывал бумаги. Но для мирового судьи это не аргумент. Итог: штраф 30 тысяч рублей и полтора года пешеходного режима. Система сработала как старый тостер — выплюнула горелый результат по заданному таймеру, не разбираясь в качестве хлеба.

Судебная слепота и "двойники" на дорогах

Ифанов пошел по инстанциям: Клинский горсуд, кассация. Везде одно и то же: "Нет оснований не доверять сотруднику полиции". Это магическая фраза, которой судьи прикрывают нежелание копаться в деле. Даже когда жена предполагаемого реального нарушителя опознала мужа на видеозаписи, суды предпочли остаться в коконе формализма. Живой свидетель против бумажки с печатью? Бумажка всегда побеждает в первом раунде.

Данные в протоколе Реальные факты Код ГИБДД в правах: 5201 Реальный код Ифанова: 5203 Место нарушения: Подмосковье Водитель был в другом регионе

"Ошибка инспекторов стала первым звеном в цепочке. Исправить её могли суды, но они предпочли конвейерный подход. Теперь настоящий виновник уйдет от ответственности — сроки вышли", — отметил в разговоре с Pravda. Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам Михаил Лазарев.

Верховный суд против конвейерного правосудия

Только добравшись до Верховного суда, автомобилист услышал голос разума. ВС РФ четко указал: установление личности — это не формальность, а фундамент дела. Нельзя лишать прав Ивана, если за рулем сидел Борис с поддельным пластиком. Суд разгромил решения нижестоящих инстанций, заметив, что ни понятых не допросили, ни инспекторов не вызвали "на ковер". Дело отправили на пересмотр, но нервы и деньги Ифанову уже никто не вернет.

"Ситуация, когда к ответственности привлекли непричастного человека из-за 'двойника', недопустима. Это прямой провал системы идентификации", — объяснил Pravda. Ru юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин.

Самое едкое в этой истории — безнаказанность хитреца, который подставил другого. Пока суды "мариновали" Ифанова, сроки давности для реального любителя нетрезвой езды истекли. Настоящий преступник сейчас, вероятно, смеется где-то на заправке, в то время как честный водитель потратил полтора года на борьбу с ветряными мельницами правосудия.

Ответы на популярные вопросы о защите прав водителя

Что делать, если на моё имя выписали штраф в другом городе?

Немедленно обжалуйте постановление. Собирайте доказательства алиби: данные с биллингов телефона, выписки по банковским картам, чеки из магазинов или показания свидетелей, подтверждающие ваше нахождение в другом месте.

Обязан ли я доказывать, что за рулем был не я?

По закону — нет, презумпция невиновности. На практике — да. Суды часто используют обвинительный уклон, поэтому пассивность приведет к лишению прав. Требуйте вызова инспекторов и проведения почерковедческой экспертизы подписи в протоколе.

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