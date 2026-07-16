Немецкие инженеры в панике: фатальная ставка на экологию оборачивается крахом

Немецкий автопром напоминает старого тяжеловеса, который вышел на ринг против молодых и дерзких, предварительно связав себе ноги "зелеными" шнурками. Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW синхронно летят в нокаут. Во втором квартале продажи рухнули на 8,6%, 8% и 4,9% соответственно. Это не просто цифры в отчетах — это звук лопающегося немецкого величия. Гордые инженеры из Баварии и Вольфсбурга вместо того, чтобы чистить цилиндры и лить качественное масло в свои стратегии, ищут виноватых. В их бедах виноваты все: от брюссельских фанатиков экологии до китайских работяг, которые штампуют электрокары быстрее, чем немцы успевают придумать название для новой опции.

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Китайский капкан для тевтонцев

Немцы поставили на "электрички" всё, включая фамильное серебро. Они молились на китайский рынок как на спасительную соломинку, но рынок оказался бездонным болотом. В Поднебесной местные бренды при поддержке правительства устроили демпинговый террор. Они работают почти в ноль, лишь бы выкинуть европейцев с доски. Итог закономерен: за три весенне-летних месяца продажи немецкой тройки в КНР обвалились минимум на 30%. Премиальный пластик и звонкие имена больше не продаются там, где правят бал дешевые батарейки и агрессивный маркетинг.

"Китайский рынок перестал быть дойной коровой для Европы. Местные игроки просто выжигают землю под ногами конкурентов, используя государственные дотации как закись азота", — объяснил в беседе с Pravda. Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Stellantis и триумф здравого смысла

Пока Германия медленно идет на дно, Stellantis демонстрирует, что классика всё еще в моде. Пока другие хоронят поршни и шатуны, этот гигант нарастил отгрузки на 10%. Почти 1,6 миллиона машин нашли своих владельцев. Секрет прост и циничен: они не стали выкидывать ДВС на свалку истории ради сомнительных симпатий эко-активистов. Stellantis продает то, что едет, а не то, что красиво стоит у розетки, пока владелец ищет переходник. Это победа чистого прагматизма над модной идеологией.

Бренд / Концерн Динамика продаж (Q2) Volkswagen Group -8,6% Mercedes-Benz -8,0% BMW -4,9% Stellantis +10,0%

"Техническое состояние новых электрокаров часто уступает проверенным дизелям. Немцы игнорируют дефекты ради скорости вывода моделей на рынок, и покупатель это чувствует", — отметил инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Приговор немецкой "зеленой" утопии

Немецкие концерны напоминают капитана "Титаника", который видит айсберг, но приказывает поддать жару, чтобы эффектнее врезаться. Они продолжают жечь миллиарды в топке "зеленой" идеи, закрывая заводы и выставляя рабочих на улицу. Это не стратегия, это харакири в прямом эфире. Сосредоточиться на бензине и дизеле, которые кормят отрасль десятилетиями? Нет, это слишком просто. Лучше продолжать бег за ускользающим миражом экологической чистоты, пока касса окончательно не опустеет.

"Попытка пересадить всех на батарейки без готовой инфраструктуры — это финансовое самоубийство. Кредитная нагрузка на концерны растет, а продажи падают", — подчеркнул специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров.

Ответы на популярные вопросы о кризисе автопрома

Почему немецкие авто проигрывают в Китае?

Местные производители предлагают больше технологий за меньшие деньги, а китайское правительство субсидирует свои заводы, позволяя им демпинговать.

Станет ли Stellantis новым лидером рынка?

Удержание фокуса на автомобилях с ДВС дает компании преимущество в условиях, когда потребители не готовы к массовому переходу на электротягу.

Грозят ли Германии массовые увольнения в автопроме?

Да, из-за падения прибыли Volkswagen и другие гиганты уже рассматривают планы по закрытию мощностей и сокращению тысяч сотрудников.

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