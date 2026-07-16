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Немецкие инженеры в панике: фатальная ставка на экологию оборачивается крахом

Авто

Немецкий автопром напоминает старого тяжеловеса, который вышел на ринг против молодых и дерзких, предварительно связав себе ноги "зелеными" шнурками. Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW синхронно летят в нокаут. Во втором квартале продажи рухнули на 8,6%, 8% и 4,9% соответственно. Это не просто цифры в отчетах — это звук лопающегося немецкого величия. Гордые инженеры из Баварии и Вольфсбурга вместо того, чтобы чистить цилиндры и лить качественное масло в свои стратегии, ищут виноватых. В их бедах виноваты все: от брюссельских фанатиков экологии до китайских работяг, которые штампуют электрокары быстрее, чем немцы успевают придумать название для новой опции.

BMW XM Label
Фото: commons.wikimedia.org by Александр-93 is licensed under Creative Commons-Share Alike 4.0
BMW XM Label

Китайский капкан для тевтонцев

Немцы поставили на "электрички" всё, включая фамильное серебро. Они молились на китайский рынок как на спасительную соломинку, но рынок оказался бездонным болотом. В Поднебесной местные бренды при поддержке правительства устроили демпинговый террор. Они работают почти в ноль, лишь бы выкинуть европейцев с доски. Итог закономерен: за три весенне-летних месяца продажи немецкой тройки в КНР обвалились минимум на 30%. Премиальный пластик и звонкие имена больше не продаются там, где правят бал дешевые батарейки и агрессивный маркетинг.

"Китайский рынок перестал быть дойной коровой для Европы. Местные игроки просто выжигают землю под ногами конкурентов, используя государственные дотации как закись азота", — объяснил в беседе с Pravda. Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Stellantis и триумф здравого смысла

Пока Германия медленно идет на дно, Stellantis демонстрирует, что классика всё еще в моде. Пока другие хоронят поршни и шатуны, этот гигант нарастил отгрузки на 10%. Почти 1,6 миллиона машин нашли своих владельцев. Секрет прост и циничен: они не стали выкидывать ДВС на свалку истории ради сомнительных симпатий эко-активистов. Stellantis продает то, что едет, а не то, что красиво стоит у розетки, пока владелец ищет переходник. Это победа чистого прагматизма над модной идеологией.

Бренд / Концерн Динамика продаж (Q2)
Volkswagen Group -8,6%
Mercedes-Benz -8,0%
BMW -4,9%
Stellantis +10,0%

"Техническое состояние новых электрокаров часто уступает проверенным дизелям. Немцы игнорируют дефекты ради скорости вывода моделей на рынок, и покупатель это чувствует", — отметил инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Приговор немецкой "зеленой" утопии

Немецкие концерны напоминают капитана "Титаника", который видит айсберг, но приказывает поддать жару, чтобы эффектнее врезаться. Они продолжают жечь миллиарды в топке "зеленой" идеи, закрывая заводы и выставляя рабочих на улицу. Это не стратегия, это харакири в прямом эфире. Сосредоточиться на бензине и дизеле, которые кормят отрасль десятилетиями? Нет, это слишком просто. Лучше продолжать бег за ускользающим миражом экологической чистоты, пока касса окончательно не опустеет.

"Попытка пересадить всех на батарейки без готовой инфраструктуры — это финансовое самоубийство. Кредитная нагрузка на концерны растет, а продажи падают", — подчеркнул специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров.

Ответы на популярные вопросы о кризисе автопрома

Почему немецкие авто проигрывают в Китае?

Местные производители предлагают больше технологий за меньшие деньги, а китайское правительство субсидирует свои заводы, позволяя им демпинговать.

Станет ли Stellantis новым лидером рынка?

Удержание фокуса на автомобилях с ДВС дает компании преимущество в условиях, когда потребители не готовы к массовому переходу на электротягу.

Грозят ли Германии массовые увольнения в автопроме?

Да, из-за падения прибыли Volkswagen и другие гиганты уже рассматривают планы по закрытию мощностей и сокращению тысяч сотрудников.

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Экспертная проверка: логист Денис Крылов, инженер-автомеханик Михаил Лазарев, эксперт по кредитованию Дмитрий Нестеров
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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