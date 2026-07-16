Хватит платить за воздух: Госдума избавляет водителей от привычных внезапных штрафов

Депутаты решили устроить генеральную уборку в КоАП. Из подвала юридических норм достали ветошь и начали стирать пыль с абсурдных штрафов, которые годами сосали кровь из кошельков водителей. Проект закона уже в работе. Главный посыл прост: хватит кошмарить людей за то, что государство и так видит через экран планшета в патрульном авто.

Фото: t.me/mosgibdd by Фото: пресс-служба Госавоинспекции Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ДПС

Цифровой поводок: почему бумажки уходят в прошлое

Первая группа поправок — это признание того, что мы живем в XXI веке. Сейчас, если вы забыли дома кусок пластика с вашей фотографией или распечатку страховки ОСАГО, инспектор включает режим хищника. Хотя у него в руках база данных, где ваша личность светится ярче рождественской елки. Депутаты хотят это прекратить.

"Это абсурдная ситуация. Сотрудник ГАИ за две секунды видит в системе статус водителя. Наказывать за отсутствие бумажного носителя — это архаизм, который провоцирует лишние конфликты на дороге", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт-оценщик Александр Громов.

Если инспектор может сам установить личность и проверить допуски по госреестрам, выписывать постановление — всё равно что штрафовать рыбу за отсутствие паспорта водоема. Законопроект предлагает вычеркнуть эти пункты из списка "дойных" статей.

Список "безобидных" грехов: тонировка и номера

Вторая категория — нарушения, которые политики сочли "вегетарианскими". Они не несут реальной опасности окружающим. В список попали такие вещи, как мелкая погрешность в установке номеров или тонировка, если она не заклеивает лобовое стекло вглухо, как подвал. Если обзор нормальный, то и повода для протокола быть не должно. Сюда же отнесли пешеходов-перебежчиков, решивших срезать путь в пустых местах.

Что отменят / изменят Какое изменение Забытое ВУ и полис Штраф 0 руб. при наличии данных в ГИС Проезд в жилых зонах Единый тариф по всей стране Тонировка (умеренная) Снятие санкций, если не мешает обзору Мелкие огрехи рамок ГРЗ Отказ от наказания за незначительный крен

"Главное изменение — унификация. Сейчас регионы лепят свои ценники за въезд во дворы кто во что горазд. Наведение порядка здесь охладит пыл местных чиновников", — подчеркнул эксперт по БДД Андрей Киселёв.

Жилые зоны — отдельная боль. Сейчас это солянка из местечковых правил. Одно нарушение в Москве стоит как ужин в ресторане, а в области — как пачка сигарет. Депутаты требуют привести всё к общему знаменателю. Теперь штрафной молоток будет бить с одинаковой силой в любом уголке России.

"Технически машина исправна, документы у водителя есть, просто они в другом кармане. Запрет на движение в таких случаях — это имитация бурной деятельности, а не борьба за безопасность", — добавил инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Ответы на популярные вопросы о новых ПДД

Когда штрафы официально перестанут выписывать?

Если законопроект проскочит все чтения, новые нормы вступят в силу с 1 января 2027 года. До этого момента бумажник лучше держать открытым, а документы — в бардачке.

Можно ли будет тонировать лобовое стекло "в хлам"?

Нет. Речь идет о послаблениях, которые не ухудшают видимость. Если вы превратите лобовое в черную стену, инспектор ГИБДД по-прежнему будет иметь право на санкции.

Нужно ли возить с собой распечатку электронного полиса?

По нынешним правилам — желательно, чтобы не тратить время. После 2027 года это станет окончательно опциональным жестом доброй воли.

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