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Топливный ажиотаж уходит в прошлое: в регионах России вернули привычный график работы заправок

Авто

В 13 регионах России стабилизировались поставки бензина на автозаправочные станции. Очереди сокращаются, а ритм работы АЗС возвращается к обычному графику. Данные основаны на статистике сайта-локатора Russiabase и сервиса топливных карт, которые приводят "Известия".

Автозаправочная колонка с бензином 92, 95, 98 и ДТ
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Автозаправочная колонка с бензином 92, 95, 98 и ДТ

Ситуация выровнялась благодаря мерам местных властей. В ряде субъектов уже отменили запрет на продажу топлива в канистры, а также прекратили практику отпуска бензина по четным и нечетным числам. В Минэнерго подтверждают, что потребительский ажиотаж спадает.

Регионы с наиболее стабильной ситуацией

Согласно статистике, минимальные проблемы с доступностью топлива сейчас наблюдаются в следующих областях:

  • Калининградская, Орловская, Брянская, Иркутская;
  • Калужская, Смоленская, Новгородская, Курганская.

Положительная динамика зафиксирована также в Приморском крае, ЯНАО, Калмыкии, Бурятии и Республике Коми. В Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области работа заправок стала спокойнее, хотя в часы пик на отдельных точках сохраняются небольшие скопления автомобилей.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что стабилизация предложения на АЗС напрямую влияет на поведение покупателей автомобилей: при снижении рисков топливного дефицита уменьшается и спрос на модели с повышенным запасом хода или альтернативными видами топлива.

Экспертная проверка:

автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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