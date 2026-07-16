Топливный ажиотаж уходит в прошлое: в регионах России вернули привычный график работы заправок

В 13 регионах России стабилизировались поставки бензина на автозаправочные станции. Очереди сокращаются, а ритм работы АЗС возвращается к обычному графику. Данные основаны на статистике сайта-локатора Russiabase и сервиса топливных карт, которые приводят "Известия".

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Автозаправочная колонка с бензином 92, 95, 98 и ДТ

Ситуация выровнялась благодаря мерам местных властей. В ряде субъектов уже отменили запрет на продажу топлива в канистры, а также прекратили практику отпуска бензина по четным и нечетным числам. В Минэнерго подтверждают, что потребительский ажиотаж спадает.

Регионы с наиболее стабильной ситуацией

Согласно статистике, минимальные проблемы с доступностью топлива сейчас наблюдаются в следующих областях:

Калининградская, Орловская, Брянская, Иркутская;

Калужская, Смоленская, Новгородская, Курганская.

Положительная динамика зафиксирована также в Приморском крае, ЯНАО, Калмыкии, Бурятии и Республике Коми. В Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области работа заправок стала спокойнее, хотя в часы пик на отдельных точках сохраняются небольшие скопления автомобилей.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что стабилизация предложения на АЗС напрямую влияет на поведение покупателей автомобилей: при снижении рисков топливного дефицита уменьшается и спрос на модели с повышенным запасом хода или альтернативными видами топлива.