Продажа авто на запчасти: как не стать жертвой закона и не платить чужие штрафы

Продажа автомобиля по частям после тяжелого ДТП или при высокой стоимости ремонта позволяет вернуть часть средств, но без соблюдения юридических формальностей владелец рискует остаться ответственным за машину, которая фактически перестала существовать. Главный риск заключается в том, что при простой передаче авто скупщикам транспортное средство остается зарегистрированным на прежнего собственника.

Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Машина после аварии

Риски продажи "под разбор"

Основная проблема возникает на этапе прекращения регистрации. Согласно законодательству, снять автомобиль с учета можно только в нескольких случаях: обычная продажа, вывоз за границу или утилизация. Скупщики запчастей редко переоформляют машину на себя, из-за чего владелец продолжает получать транспортные налоги и штрафы, если автомобиль будет частично восстановлен и выведен на дороги.

Автомобильный юрист Олег Зорин напоминает, что перед любой сделкой необходимо проверить отсутствие обременений: автомобиль не должен находиться в залоге, под арестом или числиться в угоне, иначе продажа деталей может привести к административной или уголовной ответственности.

Два легальных способа реализации

Для безопасного избавления от непригодного к эксплуатации авто существуют две основные схемы:

Продажа целиком по договору купли-продажи (ДКП). В тексте документа фиксируется, что транспортное средство передается для последующего разбора. После получения оплаты владельцу необходимо в течение 10 дней подать заявление в ГИБДД о прекращении регистрации.

В тексте документа фиксируется, что транспортное средство передается для последующего разбора. После получения оплаты владельцу необходимо в течение 10 дней подать заявление в ГИБДД о прекращении регистрации. Предварительный демонтаж и утилизация. Владелец самостоятельно снимает востребованные детали, после чего сдает кузов в специализированную организацию. Основанием для снятия машины с учета в ГАИ в этом случае служит официальный акт об утилизации.

Экспертный комментарий: "При реализации номерных агрегатов — двигателя или коробки передач — критически важно составить отдельный договор с указанием их серийных номеров. Для полной юридической чистоты рекомендуется получить в ГАИ свидетельство о высвобождении этих узлов", — отметил автомобильный юрист Олег Зорин.

Налоги и документация

Продав детали или автомобиль целиком, собственник должен учитывать налоговые обязательства. Если машина находилась в собственности менее трех лет, возникает необходимость подать декларацию 3-НДФЛ и уплатить налог в размере 13% от суммы сделки.

Также запрещено намеренно уничтожать или затирать VIN-номера. Рекомендуется фиксировать состояние всех узлов на фото и видео перед продажей, чтобы исключить претензии о происхождении запчастей.