Начал на прерывистой, закончил на сплошной: почему за такой обгон лишают прав

Завершение обгона путем пересечения сплошной линии разметки приравнивается к выезду на встречную полосу, даже если сам маневр начался на прерывистой линии. Такой сценарий влечет за собой санкции вплоть до лишения водительского удостоверения.
Согласно позиции Верховного суда, для квалификации правонарушения не имеет значения точка въезда на встречную полосу. Если водитель пересекает сплошную линию при возврате в свою полосу, маневр признается запрещенным.
Размер наказания определяется способом фиксации нарушения:
При повторном нарушении, зафиксированном сотрудником полиции, срок лишения прав может увеличиться до одного года. В случае фиксации повторного выезда камерой штраф остается прежним — 5 000 рублей.
Автомобильный юрист Олег Зорин поясняет, что попытки оправдать маневр тем, что обгон начался в разрешенном месте, в суде не работают. Единственными законными основаниями для отмены постановления могут стать отсутствие самого факта нарушения или грубые процессуальные ошибки при составлении протокола.
автомобильный юрист Олег Зорин
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