Начал на прерывистой, закончил на сплошной: почему за такой обгон лишают прав

Завершение обгона путем пересечения сплошной линии разметки приравнивается к выезду на встречную полосу, даже если сам маневр начался на прерывистой линии. Такой сценарий влечет за собой санкции вплоть до лишения водительского удостоверения.

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Механизм нарушения и санкции

Согласно позиции Верховного суда, для квалификации правонарушения не имеет значения точка въезда на встречную полосу. Если водитель пересекает сплошную линию при возврате в свою полосу, маневр признается запрещенным.

Размер наказания определяется способом фиксации нарушения:

Автоматическая камера: штраф 5 000 рублей.

Инспектор ГИБДД: лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев.

При повторном нарушении, зафиксированном сотрудником полиции, срок лишения прав может увеличиться до одного года. В случае фиксации повторного выезда камерой штраф остается прежним — 5 000 рублей.

Автомобильный юрист Олег Зорин поясняет, что попытки оправдать маневр тем, что обгон начался в разрешенном месте, в суде не работают. Единственными законными основаниями для отмены постановления могут стать отсутствие самого факта нарушения или грубые процессуальные ошибки при составлении протокола.