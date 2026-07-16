Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Йога смеха, огненные фонтаны и призрак Голицына: что скрывает самый необычный курорт Кубани
Ирония судьбы и хейтеров: Софья Эрнст жёстко ответила тем, кто советует ей не играть и не сниматься
Земля в Новосибирской области содрогнулась: сейсмологи зафиксировали пугающую активность недр
Гаджеты против дружбы: как белорусские лагеря помогают детям отвыкнуть от смартфонов
Дышать в столице становится опасно: перемены в атмосфере спровоцировали тяжелую реакцию иммунитета
Работа на износ в поле: комбайнер из Брестской области первым взял высоту, которую ждали все
Ставрополье официально закрепило статус хуторов Бугулов и Медведев как мест воинской доблести
Вопреки моде на Запад: Вайкуле назвала имя того, кто заново знакомит её с русским языком
Сидячая работа портит фигуру сильнее сладкого: простой комплекс за 5 минут меняет силуэт за месяц

Автовозы застряли на границе с Китаем: логистический коллапс ударил по кошелькам импортеров

Авто

Стоимость автомобильной доставки грузов из Китая в Россию за последний месяц выросла на 15-25%. Основной причиной скачка стали задержки на пограничных переходах и снижение средней скорости движения транспорта, что увеличило итоговые расходы перевозчиков.

Автовоз с легковыми автомобилями
Фото: Pravda.ru by Елена Смирнова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автовоз с легковыми автомобилями

Механизм удорожания и логистические сбои

Текущий рост цен вызван не столько стоимостью топлива, сколько увеличением сроков в пути. На границах действует приоритетный "зеленый коридор" для топливовозов, из-за чего остальные грузовики простаивают в очередях. Это привело к падению суточного пробега с 600-700 км до 500 км, а общее время доставки до Москвы увеличилось с 8-9 до 12 суток.

Для транспортных компаний каждый день простоя обходится в 13-15 тысяч рублей. Эти издержки напрямую перекладываются на клиентов. Так, стоимость рейса из Маньчжурии в Москву выросла с 900 тысяч до 1,15 млн рублей, а тариф на маршруте Шанхай — Москва превысил 1 млн рублей.

Автоэксперт Игорь Моржаретто поясняет, что подобные колебания ставок часто связаны с дисбалансом между спросом и доступным количеством машин, особенно когда часть предложения исчезает из-за внешних ограничений.

Дефицит мощностей и альтернативы

Ситуацию осложняет отток китайских перевозчиков, которые опасаются санкционных рисков. Сокращение числа доступных машин на рынке привело к системному сжатию мощностей.

Импортеры пытаются перенаправить потоки на железную дорогу и морской транспорт, но и здесь возник дефицит. Из-за массового перетока клиентов ставки на контейнерные перевозки выросли, а свободные места на судах забронированы до августа.

Экспертный комментарий: "Текущий рост стоимости логистики носит структурный характер. Пока не стабилизируются сроки прохождения границы и не решится вопрос с количеством доступных перевозчиков, снижение тарифов маловероятно", — отметил автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.

Участники рынка ожидают сохранения тенденции к подорожанию как минимум до конца лета.

Экспертная проверка:

автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Погребенное веками в Брестской области: открытие изменило представление об обороне замка Сапег
Брестская область
Погребенное веками в Брестской области: открытие изменило представление об обороне замка Сапег
Прогулки станут роскошью: в Калининграде ограничили доступ в главные парки города
Калининградская область
Прогулки станут роскошью: в Калининграде ограничили доступ в главные парки города
Популярное
Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА

В Тверской области развернули модульный физический купол, способный остановить тяжелый дрон на огромной скорости без риска детонации на объекте.

Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Молоко в омлете больше не нужно: две простые добавки меняют вкус и текстуру блюда
Инспектор просит к обочине в глухом лесу? Лучше проехать мимо: вот почему нельзя останавливаться
Радев отменил обязательства Болгарии перед Украиной, но оставил лазейку Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев
Нефтехранилища накрыли стальной нитью: новая разработка изменила правила защиты инфраструктуры
Коза сыта, и капуста цела: садоводы применяют это неожиданное средство для защиты овощей от гусениц
Пенсионный возраст в России снова хотят изменить? Стало известно, что может ждать россиян
Пенсионный возраст в России снова хотят изменить? Стало известно, что может ждать россиян
Последние материалы
Ботва по пояс, а клубни с горох? Эта хитрость заставит картофель созреть вопреки погоде
Продажа авто на запчасти: как не стать жертвой закона и не платить чужие штрафы
Пятки будут гладкими, а ноги перестанут потеть: домашний способ ухода, который действительно работает
Начал на прерывистой, закончил на сплошной: почему за такой обгон лишают прав
Деревянный забор может прослужить в разы дольше, если знать один малоизвестный прием подготовки древесины
Автовозы застряли на границе с Китаем: логистический коллапс ударил по кошелькам импортеров
Белорусы разгромили фаворитов в Малайзии: триумфальное возвращение команды переписало турнирный расклад
Цены на авто снова пошли вразнос: резкий обвал стоимости одних моделей ударил по другим
Покупать стали в разы больше: продажи элитных авто в России привели к резкому сдвигу в топе
Квартиры превратились в сырые подвалы: жителей Туркестана вынудили переехать в прихожие
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.