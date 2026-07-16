Автовозы застряли на границе с Китаем: логистический коллапс ударил по кошелькам импортеров

Стоимость автомобильной доставки грузов из Китая в Россию за последний месяц выросла на 15-25%. Основной причиной скачка стали задержки на пограничных переходах и снижение средней скорости движения транспорта, что увеличило итоговые расходы перевозчиков.

Фото: Pravda.ru by Елена Смирнова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автовоз с легковыми автомобилями

Механизм удорожания и логистические сбои

Текущий рост цен вызван не столько стоимостью топлива, сколько увеличением сроков в пути. На границах действует приоритетный "зеленый коридор" для топливовозов, из-за чего остальные грузовики простаивают в очередях. Это привело к падению суточного пробега с 600-700 км до 500 км, а общее время доставки до Москвы увеличилось с 8-9 до 12 суток.

Для транспортных компаний каждый день простоя обходится в 13-15 тысяч рублей. Эти издержки напрямую перекладываются на клиентов. Так, стоимость рейса из Маньчжурии в Москву выросла с 900 тысяч до 1,15 млн рублей, а тариф на маршруте Шанхай — Москва превысил 1 млн рублей.

Автоэксперт Игорь Моржаретто поясняет, что подобные колебания ставок часто связаны с дисбалансом между спросом и доступным количеством машин, особенно когда часть предложения исчезает из-за внешних ограничений.

Дефицит мощностей и альтернативы

Ситуацию осложняет отток китайских перевозчиков, которые опасаются санкционных рисков. Сокращение числа доступных машин на рынке привело к системному сжатию мощностей.

Импортеры пытаются перенаправить потоки на железную дорогу и морской транспорт, но и здесь возник дефицит. Из-за массового перетока клиентов ставки на контейнерные перевозки выросли, а свободные места на судах забронированы до августа.

Экспертный комментарий: "Текущий рост стоимости логистики носит структурный характер. Пока не стабилизируются сроки прохождения границы и не решится вопрос с количеством доступных перевозчиков, снижение тарифов маловероятно", — отметил автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.

Участники рынка ожидают сохранения тенденции к подорожанию как минимум до конца лета.