Цены на авто снова пошли вразнос: резкий обвал стоимости одних моделей ударил по другим

В первой половине июля семь автомобильных брендов изменили стоимость своих моделей на российском рынке. По данным агентства "Автостат", проанализировавшего сведения портала "Цена Авто", цены выросли у пяти производителей и снизились у двух.
Наиболее заметное снижение зафиксировано у бренда Sollers: цельнометаллический фургон SF5 стал доступнее на 12,8%. Также стоимость снизил китайский производитель FAW — кроссовер T77 в комплектации Luxury подешевел на 5,4%.
Рост стоимости затронул как бюджетный сегмент, так и премиум-класс. Среди российских марок подорожали электромобили Evolute: модель I-Joy прибавила от 5% до 5,3%, а I-Space — от 2,6% до 2,9%. LADA повысила цену на Niva Legend (за исключением версии Off-Road) в диапазоне 2,9-3,5%.
Китайские и белорусские бренды провели более осторожную коррекцию:
Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что незначительные колебания цен в пределах 1% часто связаны с технической перенастройкой прайс-листов или курсовой разницей, в то время как двузначный дисконт или рост свыше 3% обычно указывают на изменение стратегии продаж или влияние внешних экономических факторов.
автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто
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