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Цены на авто снова пошли вразнос: резкий обвал стоимости одних моделей ударил по другим

Авто

В первой половине июля семь автомобильных брендов изменили стоимость своих моделей на российском рынке. По данным агентства "Автостат", проанализировавшего сведения портала "Цена Авто", цены выросли у пяти производителей и снизились у двух.

Geely Okavango
Фото: Wikipedia by Zoerides, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Geely Okavango

Кто снизил стоимость

Наиболее заметное снижение зафиксировано у бренда Sollers: цельнометаллический фургон SF5 стал доступнее на 12,8%. Также стоимость снизил китайский производитель FAW — кроссовер T77 в комплектации Luxury подешевел на 5,4%.

Кто повысил цены

Рост стоимости затронул как бюджетный сегмент, так и премиум-класс. Среди российских марок подорожали электромобили Evolute: модель I-Joy прибавила от 5% до 5,3%, а I-Space — от 2,6% до 2,9%. LADA повысила цену на Niva Legend (за исключением версии Off-Road) в диапазоне 2,9-3,5%.

Китайские и белорусские бренды провели более осторожную коррекцию:

  • Geely повысил стоимость почти всей линейки (Atlas, Cityray, Coolray, EX5, EX5 EM-i, Monjaro, Okavango и Preface) на 0,1-0,2% в большинстве версий.
  • Belgee увеличил цены на седан S50 и кроссоверы X50+ и X70 от 0,1% до 0,3%.
  • Hongqi повысил стоимость модели HS3 на 0,3-0,8%.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что незначительные колебания цен в пределах 1% часто связаны с технической перенастройкой прайс-листов или курсовой разницей, в то время как двузначный дисконт или рост свыше 3% обычно указывают на изменение стратегии продаж или влияние внешних экономических факторов.

Экспертная проверка:

автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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