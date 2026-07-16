Покупать стали в разы больше: продажи элитных авто в России привели к резкому сдвигу в топе

Российский рынок автомобилей класса Luxury вырос на 15,3% по итогам первого полугодия 2026 года. За шесть месяцев дилеры реализовали 369 новых машин, что подтверждают данные агентства "Автостат" на основе отчетности АО "ППК".

Фото: commons.wikimedia.org by Oleg Yunakov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Rolls-Royce Phantom

Лидеры брендов и моделей

Наибольшим спросом пользовались автомобили Rolls-Royce — покупателям передали 116 машин. Вторую и третью строчки заняли Lamborghini (102 шт.) и Bentley (101 шт.). Наиболее резкий рост продаж зафиксирован у Lamborghini: показатель увеличился на 41,7% по сравнению с прошлым годом.

В группе моделей доминируют кроссоверы и гран-туризмо:

Rolls-Royce Cullinan — 86 шт.;

Lamborghini Urus — 85 шт.;

Bentley Continental GT — 53 шт.;

Bentley Bentayga — 39 шт.;

Ferrari Purosangue — 21 шт.

Менее заметный спрос зафиксирован на автомобили Ferrari (37 шт.), Aston Martin (10 шт.) и Maserati (3 шт.).

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что в сегменте Luxury динамика продаж часто зависит от ограниченных квот производителей и сроков поставок конкретных моделей, а не только от рыночного спроса.

Текущая динамика

Положительный тренд сохранялся на протяжении всего полугодия. В частности, в июне 2026 года продали 64 автомобиля, что на 6,7% больше показателей июня предыдущего года.