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Китайские технологии захватывают Казахстан: модернизация завода позволила выпустить дерзкие новинки

Авто

Завод Astana Motors Manufacturing Kazakhstan в Алматы запустил производство подзаряжаемых гибридов Chery Tiggo 7 PHEV и Tiggo 8 PHEV. Модели уже поступили в продажу через официальную дилерскую сеть Казахстана по цене от 11,99 млн тенге.

Chery Tiggo 7 Pro Max
Фото: Wikipedia by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Chery Tiggo 7 Pro Max

Технологическая адаптация завода

Выпуск автомобилей на новых источниках энергии (NEV) потребовал модернизации инфраструктуры предприятия. По данным первого заместителя директора завода Ильи Рубцова, были обновлены инженерные системы и оборудование, организованы дополнительные посты контроля качества, а в рабочих зонах нанесено антистатическое покрытие. Персонал прошел обучение в Китае для получения допуска к работе с высоковольтными системами.

Автомобильный инженер Александр Морозов отмечает, что работа с высоковольтным оборудованием требует строгого соблюдения регламентов безопасности и специализированной подготовки персонала, так как ошибки при монтаже или диагностике тяговых батарей могут привести к критическим отказам системы.

Технические характеристики и силовой агрегат

Обе модели построены на идентичной гибридной установке. Она состоит из 1,5-литрового турбированного бензинового двигателя (143 л. с.) и электромотора с пиковой мощностью 204 л. с. Связующим звеном выступает специализированная трансмиссия 1DHT.

Основные показатели силовой установки:

  • Разгон до 100 км/ч: 8,2 секунды;
  • Максимальная скорость: 140 км/ч в электрорежиме и 180 км/ч в гибридном;
  • Батарея: литий-железо-фосфатная (LFP) от CATL емкостью 18,3 кВт·ч;
  • Запас хода: до 93 км на электротяге (цикл NEDC) и до 1200 км суммарно.

Зарядка батареи с 30% до 80% занимает около 3 часов на AC-станции (6,6 кВт) или 20 минут на быстрой DC-зарядке (40 кВт). Расход топлива варьируется от 0,5 литра на 100 км при полном заряде до 5 литров после разрядки аккумулятора.

Различия моделей и оснащение

Модели различаются габаритами и уровнем комфорта. Tiggo 7 PHEV представляет собой пятиместный кроссовер длиной 4553 мм с багажником до 1500 литров. Он оснащен двойной 12,3-дюймовой панелью, аудиосистемой Sony (8 динамиков) и системой кругового обзора 540°.

Tiggo 8 PHEV длиннее (4725 мм), имеет семиместный салон и увеличенный объем багажника (до 1930 литров). В его оснащение входят проекционный дисплей (HUD), аудиосистема Sony на 12 динамиков, функция массажа водительского кресла и оттоманка для переднего пассажира.

Безопасность обоих автомобилей обеспечивает комплекс ADAS, включающий адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, систему удержания в полосе и экстренное торможение.

Стоимость моделей составляет 11 990 000 тенге за Tiggo 7 PHEV и 13 490 000 тенге за Tiggo 8 PHEV.

Экспертная проверка:

автомобильный инженер, эксперт по испытаниям и сертификации Александр Морозов

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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