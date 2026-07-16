Китайские технологии захватывают Казахстан: модернизация завода позволила выпустить дерзкие новинки

Завод Astana Motors Manufacturing Kazakhstan в Алматы запустил производство подзаряжаемых гибридов Chery Tiggo 7 PHEV и Tiggo 8 PHEV. Модели уже поступили в продажу через официальную дилерскую сеть Казахстана по цене от 11,99 млн тенге.
Выпуск автомобилей на новых источниках энергии (NEV) потребовал модернизации инфраструктуры предприятия. По данным первого заместителя директора завода Ильи Рубцова, были обновлены инженерные системы и оборудование, организованы дополнительные посты контроля качества, а в рабочих зонах нанесено антистатическое покрытие. Персонал прошел обучение в Китае для получения допуска к работе с высоковольтными системами.
Автомобильный инженер Александр Морозов отмечает, что работа с высоковольтным оборудованием требует строгого соблюдения регламентов безопасности и специализированной подготовки персонала, так как ошибки при монтаже или диагностике тяговых батарей могут привести к критическим отказам системы.
Обе модели построены на идентичной гибридной установке. Она состоит из 1,5-литрового турбированного бензинового двигателя (143 л. с.) и электромотора с пиковой мощностью 204 л. с. Связующим звеном выступает специализированная трансмиссия 1DHT.
Основные показатели силовой установки:
Зарядка батареи с 30% до 80% занимает около 3 часов на AC-станции (6,6 кВт) или 20 минут на быстрой DC-зарядке (40 кВт). Расход топлива варьируется от 0,5 литра на 100 км при полном заряде до 5 литров после разрядки аккумулятора.
Модели различаются габаритами и уровнем комфорта. Tiggo 7 PHEV представляет собой пятиместный кроссовер длиной 4553 мм с багажником до 1500 литров. Он оснащен двойной 12,3-дюймовой панелью, аудиосистемой Sony (8 динамиков) и системой кругового обзора 540°.
Tiggo 8 PHEV длиннее (4725 мм), имеет семиместный салон и увеличенный объем багажника (до 1930 литров). В его оснащение входят проекционный дисплей (HUD), аудиосистема Sony на 12 динамиков, функция массажа водительского кресла и оттоманка для переднего пассажира.
Безопасность обоих автомобилей обеспечивает комплекс ADAS, включающий адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, систему удержания в полосе и экстренное торможение.
Стоимость моделей составляет 11 990 000 тенге за Tiggo 7 PHEV и 13 490 000 тенге за Tiggo 8 PHEV.
автомобильный инженер, эксперт по испытаниям и сертификации Александр Морозов
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