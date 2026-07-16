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Дорогая игрушка для богатых: новые правила льгот лишат смысла покупку электрокаров

Авто

Российский рынок экологичного транспорта рискует навсегда остаться в узких рамках премиального сегмента. Аналитики отмечают, что безбарьерный вход электрокаров в широкие массы так и не состоялся: "электрички" воспринимаются аудиторией как дорогостоящий гаджет или вторая машина в семье, а не полноценная замена привычному ДВС. Ситуация осложняется тем, что государственная поддержка может смениться новыми правилами игры, где максимальные льготы сохранят лишь для техники с высокой степенью локализации.

Замена батареи у электрокара (без человека)
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Замена батареи у электрокара (без человека)

Барьеры на пути к массовому использованию

Сегодня при покупке отечественного электромобиля можно рассчитывать на дисконт до 35% по программам льготного кредитования. Однако власти рассматривают сценарий, при котором субсидия в 10% станет базовой для большинства моделей. Александр Пахомов, возглавляющий "Союз автосервисов", считает, что уменьшение выплат охладит интерес покупателей, хотя полного краха продаж не случится. Как отмечает URA.RU со ссылкой на эксперта, электрокар чаще всего покупают те, кто готов содержать его в качестве дополнительного средства передвижения.

"Реальный спрос на электромобили в России ограничен отсутствием развитой зарядной сети за пределами мегаполисов и климатическими особенностями, которые резко снижают пробег зимой. Пока владение такой машиной требует наличия собственного парковочного места с розеткой, она не сможет конкурировать с классическими авто", - объяснил в беседе с Pravda. Ru автоэксперт Артем Николаев.

Масштаб сегмента на фоне общего автопарка страны остается микроскопическим — около 50 тысяч единиц против 50 миллионов бензиновых и дизельных машин. Профессор ВШЭ Михаил Блинкин подчеркнул, что обсуждение льгот выглядит гиперболизированным, так как доля электрокаров не достигает и одного процента. По мнению специалиста, субсидирование частников из бюджета сомнительно, особенно с учетом того, что владельцы таких авто не платят топливные акцизы, идущие на ремонт дорог.

Экономические риски и сложности эксплуатации

Главным стоп-фактором для долгосрочного владения остается деградация тяговых батарей. Срок их службы составляет от трех до пяти лет, после чего может потребоваться замена узла, цена которого порой достигает 70% от общей стоимости новой машины. В условиях, когда россияне привыкли эксплуатировать транспорт десятилетиями, такая математика делает вторичный рынок электромобилей крайне рискованным. Кроме того, при возникновении ДТП восстановление сложной электроники требует специфических компетенций, которыми обладают далеко не все сервисные центры.

Экологический аспект также вызывает споры из-за угольной генерации электричества в ряде регионов и отсутствия системы утилизации литиевых элементов. Блинкин полагает, что господдержку разумно сосредоточить исключительно на общественном транспорте — электробусах, где контроль за эксплуатацией и утилизацией осуществляют крупные операторы. Для частного же пользователя покупка электрокара остается авантюрой, зависящей от текущего политического курса и наличия розетки под рукой.

Ответы на популярные вопросы о рынке электромобилей

Нужно ли платить транспортный налог на электромобиль?

В большинстве регионов России владельцы электрокаров полностью освобождены от уплаты транспортного налога, однако правила зависят от локального законодательства конкретного субъекта федерации.

Насколько быстро разряжается батарея зимой?

При отрицательных температурах запас хода электромобиля может сократиться на 30-50% из-за необходимости постоянного обогрева салона и самой батареи.

Каков реальный ресурс аккумулятора до замены?

В среднем тяговая батарея сохраняет эффективную емкость в течение 5-8 лет эксплуатации, однако серьезная потеря ресурса в российских условиях может начаться уже через 3-5 лет.

Где выгоднее всего заряжать электрокар?

Наиболее экономным вариантом остается зарядка от домашней сети в ночное время по сниженному тарифу, тогда как пользование быстрыми станциями на трассах обходится значительно дороже.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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Дорогая игрушка для богатых: новые правила льгот лишат смысла покупку электрокаров
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