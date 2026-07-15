Обычный дождь создает опасную ловушку для машин: эксперимент показал масштаб последствий

Исследователи из Университета Джорджии изучили механизмы аквапланирования — потери сцепления шин с дорогой из-за слоя воды. С помощью компьютерного моделирования и натурных тестов авторы определили, как глубина водного слоя и скорость автомобиля влияют на риск потери управления. Работа помогает уточнить факторы безопасности при вождении в дождь, но не предлагает новых технических решений для шин или дорожных покрытий.

Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены Городской дождь

Методика исследования

Для анализа процесса аквапланирования ученые совместили два подхода: компьютерную симуляцию и полевые испытания. В ходе физического эксперимента использовали специальный механизм, который позволял точно регулировать скорость вращения шины и объем подаваемой воды на дорожное полотно.

Вдоль трассы установили датчики, которые фиксировали силы, возникающие при движении колеса по мокрому покрытию. Это позволило измерить момент, когда вода начинает буквально "отрывать" шину от поверхности дороги, создавая между ними прослойку.

Влияние глубины воды и скорости

Результаты тестов показали нелинейную зависимость риска от толщины водного слоя. При увеличении глубины воды вероятность аквапланирования росла, однако после достижения отметки в 10 миллиметров этот риск начал постепенно снижаться. Авторы предполагают, что преодолеть тонкий слой воды шине сложнее, чем глубокий, из-за особенностей гидродинамики.

В случае с глубокими лужами максимальный риск зафиксировали в момент первого контакта колеса с водой, когда шина еще не успела начать её вытеснение. По мере раздвигания водного массива риск снижался.

Скорость оказалась одним из определяющих факторов. При прочих равных условиях увеличение скорости приводит к росту давления воды на протектор. Процесс напоминает взлет самолета: при достижении определенного порога скорости подъемная сила воды становится достаточной, чтобы приподнять автомобиль над асфальтом.

"Аквапланирование происходит, когда давление воды под колесом превышает вес автомобиля, распределенный на площадь контакта. Снижение скорости — самый простой способ уменьшить это давление и вернуть сцепление с дорогой", — подчеркнул учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Факторы риска и ограничения

Помимо скорости и глубины воды, на безопасность влияют технические параметры: рисунок протектора, давление в шинах, текстура дорожного покрытия и эффективность водоотвода с трассы. Например, использование пористых слоев асфальта, которые пропускают воду сквозь себя, снижает вероятность образования луж.

Фактор Влияние на риск Скорость Прямая зависимость: выше скорость — выше риск подъема авто Глубина воды до 10 мм Риск растет с увеличением толщины слоя Глубина воды > 10 мм Риск начинает постепенно снижаться Износ протектора Ухудшает отвод воды, повышая вероятность потери сцепления

Таблица демонстрирует, что наиболее критическим фактором, поддающимся контролю водителя, является скорость движения в условиях дождя.

Работа уточняет физику процесса потери сцепления и подтверждает, что изношенные шины существенно повышают опасность. Однако исследование не приводит конкретных расчетов для разных типов шин или разных материалов дорожного покрытия, поэтому общие рекомендации остаются на уровне предостережений. С подробностями можно ознакомиться в первоисточнике исследования.