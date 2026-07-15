Бесполезная слежка за скоростью: масштабные расходы не смогли остановить опасные маневры водителей

Российские власти увеличили расходы на закупку комплексов фотовидеофиксации и сопутствующих услуг до 30,8 млрд рублей по итогам 2025 года. Несмотря на рост бюджета, эффективность системы ограничивает парк устаревшего оборудования, которое не способно фиксировать опасные нарушения ПДД.

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Технологический разрыв

По данным ассоциации "ОКО", значительная часть камер на трассах эксплуатируется более семи лет. Техническая начинка таких устройств позволяет контролировать только скорость, но не распознает действия водителя в салоне или его поведение по отношению к пешеходам.

Старое оборудование не фиксирует следующие нарушения:

использование телефона за рулем;

отсутствие ремня безопасности;

непропуск пешеходов на пешеходных переходах.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что простая фиксация превышения скорости перестает быть достаточным инструментом контроля, так как современные многофункциональные комплексы позволяют воздействовать на более широкий спектр факторов риска.

Влияние на безопасность и цели государства

В ассоциации "ОКО" подчеркивают, что наличие камер дисциплинирует водителей, однако для реального снижения смертности регионам необходимо переходить на многофункциональные решения вместо простых "измерителей скорости".

Это направление связано с государственной Стратегией безопасности дорожного движения. Согласно документу, планируется сократить число погибших в ДТП в 1,5 раза к 2030 году и вдвое к 2036 году относительно показателей 2023 года. Достижение этих целей напрямую зависит от обновления технического парка камер для обеспечения жесткого контроля соблюдения ПДД.