Ремонт станет непосильной ношей: стоимость корзины запчастей для россиян рванула вверх

Стоимость запчастей из "страховой корзины" для российских автомобилей выросла быстрее, чем для китайских: за год с июня 2025-го по июнь 2026-го цены прибавили 11% и 9% соответственно. Согласно данным агентства НАПИ, средний чек на детали для легковушек из КНР теперь составляет 78,1 тыс. рублей.

Фото: Designed by Freepik by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Работник автосервиса ремонтирует автомобиль.

Динамика цен на детали

Наиболее существенный рост стоимости зафиксирован по элементам кузова и системам безопасности китайских марок. В среднем цена задних фонарей увеличилась на 19%, достигнув 45,2 тыс. рублей. Также заметно подорожали подушки безопасности (на 17,3 тыс. рублей), решетки радиатора (на 9,6 тыс. рублей) и колесные диски (на 7,8 тыс. рублей).

По некоторым позициям наблюдается снижение цены. Так, передние амортизаторные стойки для машин из КНР стали дешевле на 15%, а стоимость задних крыльев снизилась на 2%. В то же время задние амортизаторы подорожали на 12%.

Специалист по запчастям и послепродажному обслуживанию Антон Уткин поясняет, что "страховая корзина" включает компоненты, которые чаще всего повреждаются при ДТП и подлежат замене. Разница в динамике цен между брендами разных стран часто зависит от доступности альтернативных поставщиков и объемов импорта конкретных узлов.

Экспертная проверка: специалист по автомобильным запчастям и послепродажному обслуживанию Антон Уткин