АвтоВАЗ удивил новым рывком: одна Lada уже вошла в число самых продаваемых машин

АвтоВАЗ ускорил обновление модельного ряда до темпов времен партнерства с Renault. За четыре года завод представил три новинки: Aura, Iskra и Azimut. Модель Iskra уже вошла в первую десятку по объемам продаж, претендуя на роль основного игрока в бюджетном сегменте российского рынка.

Фото: Own work by Retired electrician, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Lada Iskra SW

Скорость обновления конвейера

Тольяттинский гигант демонстрирует непривычную для постсоветского периода активность. Три новые платформы за короткий срок — это попытка закрыть пустующие ниши после ухода европейских брендов. Основная ставка сделана на модернизацию двигателей, которые получили защищенную конструкцию, исключающую повреждение клапанов при обрыве ремня ГРМ. Это решение выглядит как попытка вернуть доверие водителей, измученных нестабильным качеством запчастей.

"Такая плотность релизов вынуждает завод экстренно перестраивать работу дилерской сети. Без жесткого контроля квалификации персонала новые машины превратятся в недвижимость у ворот сервиса", — отметил в беседе с Pravda.Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Агрессивный маркетинг и государственные заказы обеспечили модели Iskra взрывной старт. Автомобиль уже закрепился на восьмой строчке общероссийского рейтинга продаж. Однако за внешним лоском скрываются болезни роста. Владельцы старших комплектаций начали жаловаться на сбои мультимедийной системы, которая иногда теряет связь с навигационными сервисами в самый неподходящий момент.

Рыночные позиции моделей

Кроссовер Azimut, чей ежегодный тираж должен составить 70 тысяч единиц, нацелен на аудиторию, привыкшую к комфорту корейских аналогов. Главным оружием в борьбе за покупателя станет система Ride Select, позволяющая менять алгоритмы работы трансмиссии под разные дорожные условия. Это не превратит машину в вездеход, но добавит уверенности на скользком покрытии.

Модель Lada Ключевая особенность Iskra 8-е место в топе российских продаж Azimut План выпуска 70 000 машин в год Aura Удлиненная колесная база для бизнес-класса

Конкуренция в бюджетном секторе обостряется. Пока Тольятти обновляет конвейер, Дальний Восток заваливает рынок подержанными и новыми машинами из Японии. Оказалось, что компактные японские компактвэны стоят сопоставимо с упакованной Lada, предлагая при этом иную эргономику и надежность агрегатов.

"Любые технические огрехи в новых моделях моментально бьют по их стоимости на вторичном рынке. Покупатель сегодня стал крайне требователен к прозрачности сервисной истории", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Техническая начинка и сервис

Чтобы удержать планку качества, завод внедряет стандарты обучения для мастеров всех 350 сервисных центров. Это вынужденная мера: современные блоки управления и мультимедиа требуют квалификации выше, чем просто умение работать гаечным ключом. Даже проверенная десятилетиями конструкция Нивы в ее современных итерациях требует иного подхода к диагностике электроники.

"Электрика в новых моделях стала узким местом. Избыточное усложнение бортовых систем часто ведет к фантомным ошибкам, которые сложно устранить в гаражных условиях", — объяснил специально для Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Завод пытается играть по правилам мирового автопрома, где машина — это не только железо, но и софт. Удастся ли сохранить темп без потери качества, покажут отчеты о гарантийных ремонтах за первый год эксплуатации Iskra.

Ответы на популярные вопросы о новинках АвтоВАЗа

Почему Iskra так быстро попала в топ продаж?

Сыграло сочетание доступной цены в рамках госпрограмм и отсутствие новых иномарок в сопоставимом ценовом диапазоне. Эффект новизны также подстегнул спрос.

Будет ли кроссовер Azimut полноприводным?

Система помощи при езде по бездорожью улучшает проходимость, но базовые версии остаются переднеприводными для снижения конечной стоимости автомобиля.

Насколько надежны новые двигатели объемом 1,6 и 1,8 литра?

Инженеры устранили главную проблему — риск загиба клапанов. Это делает агрегаты более терпимыми к качеству расходных материалов.

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