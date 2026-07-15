Употребление кваса, кефира, айрана и некоторых безалкогольных напитков перед поездкой может привести к ложноположительному результату при проверке алкотестером. Причина кроется в естественном процессе брожения, при котором в продуктах образуется этиловый спирт.
В промышленном квасе содержание этанола обычно составляет от 1% до 1,2%, в то время как в домашних напитках эта доля может быть выше. В результате прибор фиксирует пары спирта, оставшиеся в полости рта, что не означает фактического состояния опьянения.
Аналогичный эффект могут вызвать безалкогольное пиво, десерты с алкогольной пропиткой, определенные лекарственные средства и спиртосодержащие ополаскиватели для рта.
Автомобильный юрист Олег Зорин поясняет, что фиксация следов этанола прибором не является автоматическим основанием для признания водителя пьяным. В таких случаях назначается дополнительная проверка для уточнения состояния человека.
Пары спирта от продуктов питания обычно выветриваются в течение 15–20 минут. Тем не менее, чтобы избежать лишних разбирательств и дополнительных процедур контроля, рекомендуется воздержаться от этих напитков непосредственно перед выездом.
Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.