Квас выпили, а за руль когда можно? Водителям назвали безопасное время ожидания

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Употребление кваса, кефира, айрана и некоторых безалкогольных напитков перед поездкой может привести к ложноположительному результату при проверке алкотестером. Причина кроется в естественном процессе брожения, при котором в продуктах образуется этиловый спирт.

Домашний хлебный квас в кружке
Фото: Pravda.ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Домашний хлебный квас в кружке

В промышленном квасе содержание этанола обычно составляет от 1% до 1,2%, в то время как в домашних напитках эта доля может быть выше. В результате прибор фиксирует пары спирта, оставшиеся в полости рта, что не означает фактического состояния опьянения.

Аналогичный эффект могут вызвать безалкогольное пиво, десерты с алкогольной пропиткой, определенные лекарственные средства и спиртосодержащие ополаскиватели для рта.

Автомобильный юрист Олег Зорин поясняет, что фиксация следов этанола прибором не является автоматическим основанием для признания водителя пьяным. В таких случаях назначается дополнительная проверка для уточнения состояния человека.

Пары спирта от продуктов питания обычно выветриваются в течение 15–20 минут. Тем не менее, чтобы избежать лишних разбирательств и дополнительных процедур контроля, рекомендуется воздержаться от этих напитков непосредственно перед выездом.

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Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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