Стояли за бензином, а получили штраф: водителям объяснили, как его теперь отменить

Водители могут добиться отмены штрафов за остановку и стоянку в очередях на заправках. МВД России поручило региональным подразделениям пересматривать такие постановления, если нарушение признают малозначительным или вызванным крайней необходимостью.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомобиль на сплошной линии

Ситуация обострилась в Саратовской области, где автоматические камеры фиксировали машины, выстроившиеся за обочиной в ожидании заправки. Чтобы прекратить массовую рассылку штрафов, с 1 июля в регионе отключили соответствующие комплексы съёмки.

Порядок действий для автомобилистов теперь един для всех регионов, включая Белгородскую область. Чтобы отменить штраф, нужно подать заявление в местное подразделение ГИБДД. Также можно обжаловать постановление через прокуратуру или в стандартном судебном порядке.

В Белгородской области очереди на АЗС стали заметнее с конца июня. Это связано с ограничениями на продажу топлива и тем, что часть заправок закрылась или работает с перерывами. В таких условиях водители чаще вынуждены останавливаться на обочине.

Способ отмены штрафа Действие Через ГИБДД Подать заявление в местное подразделение Через прокуратуру Обратиться с жалобой на неправомерность штрафа Стандартный порядок Обжаловать постановление в течение 10 суток

Проблемы с автоматической фиксацией в регионе возникали и раньше. В августе 2021 года прокуратура Белгорода отменила штрафы 84 водителям, которых камера "СОВА-М" незаконно оштрафовала в майские праздники. В феврале 2024 года работу передвижных комплексов "КРИС П" приостановили из-за некорректных настроек скорости.

"Автоматизация контроля часто не учитывает контекст ситуации. Очередь на АЗС — это обстоятельство, которое водитель не может изменить. С точки зрения закона, 'крайняя необходимость' наступает, когда устранение опасности или удовлетворение базовой потребности (например, заправка топлива для дальнейшего движения) невозможно иным способом без вреда для гражданина или окружающих", — пояснил юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

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