Цены на иномарки пробивают психологическую черту: привычный выбор для россиян может резко сузиться

Рост цен на импортные автомобили приведет к сокращению объема продаж в бюджетном и среднем сегментах, в то время как люксовые модели сохранят свои позиции, рассказал независимый автоэксперт Сергей Петров. В беседе с Pravda.Ru специалист отметил, что покупатели из массового сектора все чаще рассматривают покупку подержанных машин известных марок как более выгодную альтернативу новым предложениям.
Ранее эксперты Финансового университета при Правительстве РФ сообщили, что усложнение логистики и увеличение сроков доставки напрямую отражаются на стоимости транспортных средств. По словам профессора Сергея Толкачева, валютные колебания и новые транспортные коридоры провоцируют дальнейшее удорожание импорта. При этом сроки ввоза машин из Азии продолжают расти, увеличивая разрыв в цене между локализованными и зарубежными моделями.
Петров подчеркнул, что рынок премиальных автомобилей остается наиболее стабильным. По мнению эксперта, этот сегмент практически не подвержен спаду из-за высокой платежеспособности целевой аудитории. Основной удар приходится на машины, ориентированные на средний класс. В связи с дефицитом доступных предложений покупатели вынуждены менять стратегию поиска.
"На премиум-сегмент спрос сохраняется всегда, независимо от экономической ситуации, потому что его покупают люди, у которых деньги есть всегда. Поэтому спада там, как правило, не бывает. Спад всегда затрагивает бюджетные автомобили и средний класс. И такая ситуация, конечно, ведет к снижению объема продаж", — пояснил он.
В сложившихся условиях серьезную долю рынка занимают китайские производители, открывающие локальные сборочные производства в России. Несмотря на организацию местных мощностей, стоимость такой техники остается высокой для рядового потребителя. Однако крупные игроки активно корректируют тактику присутствия в регионах. В частности, стратегия китайских автобрендов в последнее время претерпела значительные изменения в ответ на требования дилеров и покупателей.
Эксперт также обратил внимание, что возможности параллельного импорта позволяют доставить практически любую модель, но итоговая цена часто становится заградительной для массового потребителя. Из-за этого многие автомобилисты переключаются на поиск транспортных средств с пробегом. В начале лета стоимость авто с пробегом в очередной раз продемонстрировала восходящий тренд, но такие сделки все равно выглядят предпочтительнее для бюджета семьи.
"Вероятно, многие сместят фокус на вторичный рынок. Купить подержанный автомобиль известных марок порой оказывается проще и выгоднее, чем приобретать новую китайскую модель или машину, ввезенную по параллельному импорту. Так что выбор определяется только бюджетом и личными предпочтениями", — добавил Петров.
Вопрос надежности техники также остается актуальным для тех, кто решается на ввоз по альтернативным схемам. Иногда покупатели забывают про обслуживание иномарок, не адаптированных к российскому климату и дорожным условиям. Тем не менее частичный дефицит пытаются закрыть за счет поставок из соседних стран. Так, кроссоверы из Китая и Кореи продолжают поступать в дилерские центры, хотя их финальный ценник по-прежнему сильно зависит от затрат на таможенное оформление и доставку.
Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.