Цены на иномарки пробивают психологическую черту: привычный выбор для россиян может резко сузиться

Рост цен на импортные автомобили приведет к сокращению объема продаж в бюджетном и среднем сегментах, в то время как люксовые модели сохранят свои позиции, рассказал независимый автоэксперт Сергей Петров. В беседе с Pravda.Ru специалист отметил, что покупатели из массового сектора все чаще рассматривают покупку подержанных машин известных марок как более выгодную альтернативу новым предложениям.

Фото: Designed by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Красивая женщина обнимает машину

Ранее эксперты Финансового университета при Правительстве РФ сообщили, что усложнение логистики и увеличение сроков доставки напрямую отражаются на стоимости транспортных средств. По словам профессора Сергея Толкачева, валютные колебания и новые транспортные коридоры провоцируют дальнейшее удорожание импорта. При этом сроки ввоза машин из Азии продолжают расти, увеличивая разрыв в цене между локализованными и зарубежными моделями.

Петров подчеркнул, что рынок премиальных автомобилей остается наиболее стабильным. По мнению эксперта, этот сегмент практически не подвержен спаду из-за высокой платежеспособности целевой аудитории. Основной удар приходится на машины, ориентированные на средний класс. В связи с дефицитом доступных предложений покупатели вынуждены менять стратегию поиска.

"На премиум-сегмент спрос сохраняется всегда, независимо от экономической ситуации, потому что его покупают люди, у которых деньги есть всегда. Поэтому спада там, как правило, не бывает. Спад всегда затрагивает бюджетные автомобили и средний класс. И такая ситуация, конечно, ведет к снижению объема продаж", — пояснил он.

В сложившихся условиях серьезную долю рынка занимают китайские производители, открывающие локальные сборочные производства в России. Несмотря на организацию местных мощностей, стоимость такой техники остается высокой для рядового потребителя. Однако крупные игроки активно корректируют тактику присутствия в регионах. В частности, стратегия китайских автобрендов в последнее время претерпела значительные изменения в ответ на требования дилеров и покупателей.

Эксперт также обратил внимание, что возможности параллельного импорта позволяют доставить практически любую модель, но итоговая цена часто становится заградительной для массового потребителя. Из-за этого многие автомобилисты переключаются на поиск транспортных средств с пробегом. В начале лета стоимость авто с пробегом в очередной раз продемонстрировала восходящий тренд, но такие сделки все равно выглядят предпочтительнее для бюджета семьи.

"Вероятно, многие сместят фокус на вторичный рынок. Купить подержанный автомобиль известных марок порой оказывается проще и выгоднее, чем приобретать новую китайскую модель или машину, ввезенную по параллельному импорту. Так что выбор определяется только бюджетом и личными предпочтениями", — добавил Петров.

Вопрос надежности техники также остается актуальным для тех, кто решается на ввоз по альтернативным схемам. Иногда покупатели забывают про обслуживание иномарок, не адаптированных к российскому климату и дорожным условиям. Тем не менее частичный дефицит пытаются закрыть за счет поставок из соседних стран. Так, кроссоверы из Китая и Кореи продолжают поступать в дилерские центры, хотя их финальный ценник по-прежнему сильно зависит от затрат на таможенное оформление и доставку.

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