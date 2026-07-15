Эпоха подошла к концу: Nissan отправляет в историю сразу 11 популярных моделей

Компания Nissan запускает масштабную чистку модельного ряда, под которую попадут 11 популярных автомобилей, включая такие бестселлеры, как X-Trail и Teana. В рамках новой глобальной стратегии "Интеллектуальная мобильность для повседневной жизни" японский автопроизводитель сократит общую линейку машин на 20%. Решение продиктовано резким падением спроса на классические седаны и необходимостью перераспределения ресурсов в пользу гибридных технологий и востребованных кроссоверов.

Фото: Own work by Kazyakuruma, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Nissan

Прощание с легендами: кто покидает конвейер

Основной удар придется по сегменту седанов и части кроссоверов, которые долгое время считались лицом бренда. В список на выбывание попала Altima (известная российским водителям как Teana) — модель, история которой насчитывает более трех десятилетий. Вместе с ней производство покинет гибридная версия Rogue, которая на внешних рынках, в том числе и в СНГ, реализуется под названием X-Trail.

"Уход столь знаковых моделей — это не просто смена поколений, а признание того факта, что рынок изменился бесповоротно. Сегодня покупатель голосует за экономичность и технологичность, а содержание классического седана бизнес-класса становится обременительным даже для лояльных фанатов бренда", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Сокращение линейки затронет не только глобальные флагманы, но и нишевые модели. При этом компания намерена максимально унифицировать оставшиеся платформы, чтобы снизить расходы на производство. Это происходит на фоне того, как современные премиальные опции авто становятся доступны в массовом сегменте, вынуждая производителей искать новые способы привлечения клиентов.

Причины оптимизации и падение продаж

Главным катализатором изменений стала статистика продаж на ключевых рынках. Понц Пандикутира, отвечающий за планирование продуктов в североамериканском подразделении Nissan, привел удручающие цифры по модели Altima. Если в 2019 году годовой объем реализации в США стабильно превышал планку в 200 000 единиц, то за первую половину 2026 года удалось продать чуть более 42 тысяч машин.

"Для владельцев подержанных моделей, которые снимают с производства, это сигнал к возможным сложностям с поиском специфических кузовных деталей в будущем. Хотя агрегатная база у Nissan часто унифицирована, ликвидность снятых с конвейера седанов на вторичном рынке может начать снижаться быстрее обычного", — отметил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Очевидно, что потребительские предпочтения окончательно сместились в сторону более компактных или, наоборот, рамных внедорожников. Пока на востоке удлинили базу Tank 300 для повышения комфорта, Nissan вынужден резать "косты", избавляясь от моделей, которые перестали приносить прибыль в условиях глобальной конкуренции.

Что предложат взамен: новые гибриды и компакты

Освободившиеся мощности не будут простаивать. Nissan делает ставку на девятое поколение Sentra, которая должна перехватить аудиторию Altima и составить конкуренцию Toyota Corolla. Особое внимание уделяется технической начинке новых поколений: на смену традиционным бензиновым моторам придут системы e-Power.

"Переход на системы e-Power, где бензиновый двигатель работает только как генератор, — это попытка дать водителю ощущения электрокара без привязки к зарядной станции. Однако для пользователей это означает усложнение бортовой электроники автомобиля, что потребует более квалифицированного сервиса", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

В 2027 модельном году ожидается выход обновленного Rogue e-Power. Его силовая установка на базе 1,5-литрового турбодвигателя и электромотора выдает более 200 л. с., обеспечивая запас хода около 640 км. Такой подход позволяет сохранить динамику при значительном снижении расхода топлива, что критически важно в условиях меняющегося законодательства.

Уходящая модель / Характеристика Будущая альтернатива / Изменение Nissan Altima (Teana) Переход покупателей на Sentra 9 поколения Rogue / X-Trail (бензиновый) Замена на гибрид Rogue e-Power Динамика продаж Altima Снижение с 200 тыс. до 42 тыс. ед. в полугодие Тип силовой установки Турбомотор-генератор + электромотор (200+ л. с.)

Ответы на популярные вопросы…

1. Какие именно модели уберут из производства? Всего под сокращение попадают 11 моделей, что составляет 20% текущей линейки. Официально подтвержден уход седана Altima (Teana) и части модификаций кроссовера Rogue (X-Trail). 2. Когда обновленные модели появятся на рынке? Новая стратегия рассчитана на постепенное замещение. В частности, гибридный Rogue с технологией e-Power ожидается в продаже к 2027 модельному году. 3. Почему Nissan решил отказаться от седана Teana? Основная причина — катастрофическое падение интереса покупателей. В США продажи упали почти в пять раз по сравнению с допандемийными показателями 2019 года. 4. Исчезнет ли X-Trail полностью? Нет, речь идет об оптимизации версий. Основной упор будет сделан на гибридные установки нового поколения, которые станут эффективнее прежних подключаемых гибридов.

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