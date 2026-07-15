Пока цены бегут вверх, эти кроссоверы ещё держатся: названы самые доступные модели рынка

Российский авторынок переживает масштабную трансформацию через локализацию восточных технологий. Десятка самых доступных кроссоверов, формально не принадлежащих китайским маркам, удерживает ценовую планку до 3 миллионов рублей, предлагая альтернативу прямому импорту из КНР.
Первую строчку удерживает Москвич 3. Автомобиль 2025 года в модификации Стандарт Плюс Телематика оценивается в 1 952 000 рублей. Техническая база включает турбомотор объемом 1,5 литра на 136 сил и механическую трансмиссию. Машина выполняет роль входного билета в класс SUV, предлагая необходимый минимум: люк, круиз-контроль и камеру заднего вида.
"Рынок бюджетных машин сейчас напоминает конструктор. Мы видим, как меняются шильдики, но инженерная начинка остается прежней. Для потребителя это плюс в плане доступности запчастей", — отметил в беседе с Pravda.Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.
Следом идет продукция калужского кластера. Кроссовер Tenet T4 за 2 089 000 рублей оснащен 113-сильным атмосферным двигателем. Его удлиненная версия Tenet T4L стоит дороже — 2 259 000 рублей, но предлагает уже 147 сил и роботизированную коробку. Эти модели заменяют ушедшие европейские бренды в корпоративных парках.
Белорусский Belgee X50+ за 2 319 990 рублей продолжает традиции популярного малого кроссовера. В арсенале — 1,5-литровый турбомотор и семиступенчатый "робот". Машина ориентирована на городскую эксплуатацию, имея только передний привод и современные системы помощи при старте в гору.
Пятую позицию занимает петербургский XCite X-Cross 7. При цене в 2 449 000 рублей с учетом скидок, он предлагает вариатор и двухзонный климат-контроль. Это прямой конкурент модели Solaris HC, которая является переименованной Hyundai Creta. Корейское наследие оценено в 2 500 000 рублей за версию с мотором 1,6 литра на "механике". Часто Kia Seltos или Creta стараются найти через параллельный импорт, но местная сборка дает гарантийные преимущества.
"Техническое состояние машин локальной сборки часто вызывает вопросы у перфекционистов, но наличие заводской поддержки перекрывает риски покупки кота в мешке через серые схемы", — объяснил специально для Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.
В верхней части списка расположились более крупные Belgee X70 за 2 579 990 рублей и Tenet T7 за 2 735 000 рублей. Последний использует 150-сильный агрегат 1.6 и робот DCT. Замыкают рейтинг семиместный XCite X-Cross 8 за 2 759 000 рублей и электрический Evolute i-Joy, цена которого благодаря госсубсидии падает до 2 049 000 рублей, хотя без нее составляет почти три миллиона.
Многие водители при выборе бюджетного кроссовера задумываются о расходных материалах. Пока российские летние шины становятся доступнее, стоимость кузовных деталей на новые бренды остается неопределенной фактором. Страховые компании уже пересматривают тарифы на Kia Seltos из Китая и другие модели из-за логистики комплектующих.
"При покупке таких авто важно сразу изучать условия мелкого ремонта. Цены на фары и бамперы у новых марок могут неприятно удивить даже тех, кто привык к дорогому КАСКО", — подчеркнула эксперт Pravda.Ru юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.
|Модель кроссовера
|Базовая цена (руб.)
|Москвич 3
|1 952 000
|Tenet T4
|2 089 000
|Tenet T4L
|2 259 000
|Belgee X50+
|2 319 990
|XCite X-Cross 7
|2 449 000
|Solaris HC
|2 500 000
|Belgee X70
|2 579 990
|Tenet T7
|2 735 000
|XCite X-Cross 8
|2 759 000
|Evolute i-Joy
|2 974 000
Присутствие в списке Changan CS35 Max цена которого часто конкурирует с российскими аналогами, усложняет выбор. Однако государственные программы поддержки и льготное кредитование делают приоритетными именно машины локальной сборки, даже если их корни уходят в промышленный дизайн Поднебесной.
Минимальный порог входа обеспечивает Москвич 3 по цене от 1,95 млн рублей за базовую версию на механике.
Для брендов XCite и Evolute предусмотрены выгоды от 100 000 до 925 000 рублей в зависимости от программ кредитования и субсидий.
В базовых версиях до 3 млн рублей большинство моделей переднеприводные. Полный привод доступен в старших комплектациях X-Cross 8 и Belgee X70.
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