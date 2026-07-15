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Tenet ворвался в число любимцев россиян: одна модель забрала больше половины всех продаж

Авто

Российский авторынок переживает тектонический сдвиг. Марка Tenet за шесть месяцев 2026 года забрала долю в 10,5%, вытесняя старых игроков. Калужские и петербургские заводы штампуют кроссоверы, которые превратились в новых хозяев дорог от Поволжья до Урала, оставляя конкурентов далеко позади.

TENET T4
Фото: tenet.ru is licensed under Public domain
TENET T4

Лидеры модельного зачета

Главным калибром бренда стал Tenet T7. Этот кроссовер аккумулировал половину всех продаж марки, возглавив сегмент SUV в России. Его успех объясняется не только габаритами, но и ценовым позиционированием, которое заставляет покупателей забыть про вторичный рынок европейских марок. Машина стала базовым выбором для тех, кто ищет семейный транспорт без лишнего пафоса.

"Рост доли Tenet до 10,5% — это не случайность, а результат дефицита альтернатив в среднем ценовом сегменте. Когда крупные бренды ушли, образовавшийся вакуум заполнили локализованные модели, которые предлагают понятный сервис", — объяснил в беседе с Pravda.Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Следом идет компактный T4, удерживающий 29% спроса. Однако его позиции начинает теснить удлиненная версия. Недавно представленный Tenet T4L с полным приводом всего за месяц ворвался в топ своего класса. Покупатели голосуют рублем за лишние сантиметры в ногах задних пассажиров и увеличенный багажный отсек, что ставит под удар продажи стандартного T4.

Специфика локальной сборки

Автомобили Tenet производятся на бывших мощностях западных концернов в Калуге и Шушарах. Перезапуск площадок позволил сохранить рабочие места и внедрить дополнительные циклы защиты кузова. Каждый автомобиль проходит через ванны с антикоррозийным составом, а скрытые полости заливаются воском. Это критическое изменение для российских зим, где реагенты съедают металл за пару сезонов.

"Проблема китайских платформ всегда заключалась в слабой подготовке к коррозии. Использование антигравийного покрытия и восковой обработки на заводах АГР снижает риски для владельцев на горизонте 5–7 лет", — отметил инженер-автомеханик Михаил Лазарев специально для Pravda.Ru.

Модельный ряд продолжает расширяться. В линейке уже закрепился флагманский T8, на который приходится 9% продаж. Недавно он получил упрощенную версию с передним приводом и пятиместным салоном, чтобы привлечь более экономную аудиторию. Параллельно бренд заходит в сегмент седанов, где бизнес-седан Tenet A8 готовится конкурировать с возрожденной Волгой.

География доминирования

Основной ударной силой продаж стал Приволжский федеральный округ, где реализуется четверть всех машин марки. Московский регион с долей в 16% оказался на втором месте, что говорит о смещении интереса покупателей в сторону практичности, а не бренда. Высокая концентрация дилеров и наличие производства авто в Калуге обеспечивают стабильные поставки запчастей.

Модель Tenet Доля в продажах бренда
Tenet T7 (Семейный кроссовер) 52%
Tenet T4 (Компактный) 29%
Tenet T8 (Флагман SUV-D) 9%
Прочие (T4L, A8) 10%

Несмотря на успех, владельцам стоит внимательно следить за электроникой. Сложные бортовые системы требуют качественного обслуживания, чтобы избежать системных сбоев. Нынешние реалии заставляют внимательно изучать новые рыночные тренды, где стоимость владения становится важнее дизайна.

"При покупке таких машин важно сразу проверять корректность работы штатной проводки. Локальная сборка иногда страдает от огрехов в укладке жгутов, что ведет к глюкам мультимедиа", — подчеркнул автоэлектрик Кирилл Семенов в беседе с Pravda.Ru.

Ответы на популярные вопросы о Tenet

Где собирают автомобили этой марки?

Производство полного цикла развернуто на заводах в Калужской области и в поселке Шушары под Санкт-Петербургом.

Какая модель считается самой надежной для семьи?

По статистике продаж, Tenet T7 является оптимальным выбором благодаря сочетанию пространства и проверенной агрегатной базы.

Есть ли у этих машин защита от коррозии?

Да, производитель применяет воскование полостей, антигравийную защиту днища и дополнительную шумоизоляцию на конвейере.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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