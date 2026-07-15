Рынок автомобилей зашел в тупик: новая модель Changan в России лишила покупателей права выбора

Кроссовер Changan CS35 Max поступил в продажу в России, однако фактически доступен покупателям преимущественно в единственной топовой комплектации. Несмотря на заявления импортера о том, что модель является третьим поколением и пришла на смену CS35 Plus, дилеры продолжают продавать обе версии параллельно.

Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Чанган

Разрыв в ценах и доступности

Официальный прайс-лист предусматривает три уровня оснащения: "Комфорт", "Люкс" и "Техно". Тем не менее, представители дилерских центров в разных регионах сообщают, что базовые и средние версии в салонах отсутствуют. Покупателям предлагают исключительно исполнение "Техно" по рекомендованной цене 2 789 900 рублей.

Для сравнения, стартовая стоимость Changan CS35 Plus с учетом скидок составляет 2 049 900 рублей, а базовая версия CS35 Max в "Комфорте" заявлена за 2 399 900 рублей. Однако найти новый автомобиль по этой минимальной цене в розничной сети не удается.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что одновременное присутствие на рынке двух схожих моделей с разным позиционированием и ценовым диапазоном может создать путаницу у потребителя. Ситуация, когда в наличии есть только топовая версия, часто указывает на специфику формирования партий импорта, а не на реальный рыночный спрос на конкретную комплектацию.

Технические отличия и оснащение

С технической стороны CS35 Max отличается от предшественника увеличенными габаритами: длина выросла на 210 мм, ширина на 35 мм, а колесная база — на 110 мм. Модель оснащена 1,5-литровым турбодвигателем NE1.5T Blue Core мощностью 147 л. с. и крутящим моментом 280 Нм, что выше показателей 1,4-литрового мотора (150 л. с., 255 Нм) в версии Plus.

Силовая установка работает в паре с 7-ступенчатым преселективным трансмиссией. Кроссовер имеет передний привод и независимую многорычажную заднюю подвеску. Среди особенностей оснащения выделяются:

камера обзора 540 градусов с проекцией под днищем;

встроенный видеорегистратор;

электропривод багажника;

режимы вождения "Снег" и "Трек".

Автомобиль адаптирован к российскому климату: предусмотрен полный зимний пакет с подогревом руля, сидений, стекол и форсунок омывателя. Также производитель заявляет об усилении виброизоляции кузова за счет добавления 115 элементов и улучшении антикоррозийной обработки. Двигатель допускает использование бензина марки АИ-92.

"Выбор в пользу максимальной комплектации при покупке нового китайского автомобиля часто оправдан с точки зрения ликвидности. На вторичном рынке машины в полном оснащении традиционно пользуются большим спросом и медленнее теряют в цене", — отметил автоэксперт Игорь Моржаретто.