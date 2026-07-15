Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рынок труда перестал ждать диплома: ранний старт в офисе изменил правила борьбы за таланты
Износ дорог в Белгороде достиг предела: экстренные меры затронут основные транспортные артерии
Бьюти-мастера Приморья бросают вызов устаревшей модели работы: рынок услуг ожидают серьезные структурные сдвиги
Празднование дня освобождения переросло в деловой форум: Псков стягивает управленцев со всей страны
Пассажиропоток превысил норму в сорок раз: Керчь-Южная изменит привычный порядок работы
Земельный передел в Новороссийске набирает обороты: судьба простаивавших территорий решила конфликт
Обещали полный комфорт: интеграция сервисов в LADA Iskra привела к неожиданным сбоям
Леса Югры превращают в руины: варварство привело к радикальному запрету для мигрантов
Стожары, а не праздник: почему 16 июля нельзя начинать новых дел? И чем обернутся финансовые ошибки

Рынок автомобилей зашел в тупик: новая модель Changan в России лишила покупателей права выбора

Авто

Кроссовер Changan CS35 Max поступил в продажу в России, однако фактически доступен покупателям преимущественно в единственной топовой комплектации. Несмотря на заявления импортера о том, что модель является третьим поколением и пришла на смену CS35 Plus, дилеры продолжают продавать обе версии параллельно.

Чанган
Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Чанган

Разрыв в ценах и доступности

Официальный прайс-лист предусматривает три уровня оснащения: "Комфорт", "Люкс" и "Техно". Тем не менее, представители дилерских центров в разных регионах сообщают, что базовые и средние версии в салонах отсутствуют. Покупателям предлагают исключительно исполнение "Техно" по рекомендованной цене 2 789 900 рублей.

Для сравнения, стартовая стоимость Changan CS35 Plus с учетом скидок составляет 2 049 900 рублей, а базовая версия CS35 Max в "Комфорте" заявлена за 2 399 900 рублей. Однако найти новый автомобиль по этой минимальной цене в розничной сети не удается.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что одновременное присутствие на рынке двух схожих моделей с разным позиционированием и ценовым диапазоном может создать путаницу у потребителя. Ситуация, когда в наличии есть только топовая версия, часто указывает на специфику формирования партий импорта, а не на реальный рыночный спрос на конкретную комплектацию.

Технические отличия и оснащение

С технической стороны CS35 Max отличается от предшественника увеличенными габаритами: длина выросла на 210 мм, ширина на 35 мм, а колесная база — на 110 мм. Модель оснащена 1,5-литровым турбодвигателем NE1.5T Blue Core мощностью 147 л. с. и крутящим моментом 280 Нм, что выше показателей 1,4-литрового мотора (150 л. с., 255 Нм) в версии Plus.

Силовая установка работает в паре с 7-ступенчатым преселективным трансмиссией. Кроссовер имеет передний привод и независимую многорычажную заднюю подвеску. Среди особенностей оснащения выделяются:

  • камера обзора 540 градусов с проекцией под днищем;
  • встроенный видеорегистратор;
  • электропривод багажника;
  • режимы вождения "Снег" и "Трек".

Автомобиль адаптирован к российскому климату: предусмотрен полный зимний пакет с подогревом руля, сидений, стекол и форсунок омывателя. Также производитель заявляет об усилении виброизоляции кузова за счет добавления 115 элементов и улучшении антикоррозийной обработки. Двигатель допускает использование бензина марки АИ-92.

"Выбор в пользу максимальной комплектации при покупке нового китайского автомобиля часто оправдан с точки зрения ликвидности. На вторичном рынке машины в полном оснащении традиционно пользуются большим спросом и медленнее теряют в цене", — отметил автоэксперт Игорь Моржаретто.

Экспертная проверка:

автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто

Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Последний нефтяной щит Америки рухнул: Трамп оказался перед мировым энергетическим штормом
Нефть
Последний нефтяной щит Америки рухнул: Трамп оказался перед мировым энергетическим штормом
Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна
Аграрный сектор
Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна
Популярное
Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса

Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.

Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Мечты разбились о суровую реальность: владельцы в РФ массово избавляются от новых Chery и Haval
Миллионы баррелей в ловушке: российский танкерный флот замер в ожидании фатального решения
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Запад уверовал в безнаказанность: заводы для ВСУ могут лишиться привычной неприкосновенности
Последний нефтяной щит Америки рухнул: Трамп оказался перед мировым энергетическим штормом
Забытая яма в Якутске: как русские доказали то, во что не верила вся Европа
Забытая яма в Якутске: как русские доказали то, во что не верила вся Европа
Последние материалы
Рынок труда перестал ждать диплома: ранний старт в офисе изменил правила борьбы за таланты
Износ дорог в Белгороде достиг предела: экстренные меры затронут основные транспортные артерии
Рынок автомобилей зашел в тупик: новая модель Changan в России лишила покупателей права выбора
Бьюти-мастера Приморья бросают вызов устаревшей модели работы: рынок услуг ожидают серьезные структурные сдвиги
Празднование дня освобождения переросло в деловой форум: Псков стягивает управленцев со всей страны
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Пассажиропоток превысил норму в сорок раз: Керчь-Южная изменит привычный порядок работы
Земельный передел в Новороссийске набирает обороты: судьба простаивавших территорий решила конфликт
Обещали полный комфорт: интеграция сервисов в LADA Iskra привела к неожиданным сбоям
Леса Югры превращают в руины: варварство привело к радикальному запрету для мигрантов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.