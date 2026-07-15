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Обещали полный комфорт: интеграция сервисов в LADA Iskra привела к неожиданным сбоям

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Новая мультимедийная система LADA EnjoY Evo, установленная в старших комплектациях LADA Iskra, демонстрирует высокую скорость работы встроенных сервисов Яндекса, но имеет ряд технических недостатков в модуле связи и стабильности интернет-соединения. Система доступна в версиях "Драйв" и "Техно" и призвана заменить привычные западные интерфейсы глубокой интеграцией отечественного ПО.

Lada Iskra
Фото: commons.wikimedia.org by Северский, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lada Iskra

Техническое оснащение системы

Аппаратная платформа EnjoY Evo представляет собой обновление текущих решений LADA с упором на быстродействие анимации и отклик интерфейса. Система базируется на 8-дюймовом емкостном TFT-IPS дисплее, который, по оценкам пользователей, обладает хорошей читаемостью при ярком солнечном свете.

Характеристика Параметры LADA EnjoY Evo
Экран 8" TFT-IPS, емкостный
Сервисы Яндекс Авто, виртуальный ассистент Алиса, Яндекс Навигатор
Интерфейсы FM, 2 USB, Bluetooth, Hands Free со сдвоенным микрофоном
Аудиосистема 4 динамика

Преимущества и недостатки в эксплуатации

Основным преимуществом системы стала полная интеграция с сервисами Яндекса. Навигация работает стабильно и синхронизирует историю маршрутов со смартфоном владельца. Важной особенностью является возможность перезагрузить устройство через меню непосредственно во время движения, не глуша двигатель.

Однако пользователи и профильные эксперты фиксируют ряд проблем. Главным минусом стало отсутствие поддержки Android Auto и Apple CarPlay, что обусловлено переходом на собственные онлайн-сервисы. Также отмечено низкое качество связи по Bluetooth: наличие эха и посторонних шумов затрудняет телефонные разговоры.

"Отсутствие стандартных протоколов зеркалирования смартфона (Apple CarPlay и Android Auto) делает пользователя полностью зависимым от экосистемы Яндекса. Для массового потребителя это означает необходимость переучиваться работать с новым интерфейсом и полагаться на стабильность конкретного облачного сервиса, что в условиях бюджетного сегмента может вызвать неоднозначную реакцию рынка", — отметил автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.

Проблемы с интернетом и способы решения

В ходе эксплуатации выявлены сбои в работе интернет-соединения. В длительных поездках устройство может терять сеть, что требует перезагрузки. Кроме того, зафиксированы сложности при активации сервиса "Лада Коннект" и попытках раздать интернет через Wi-Fi со смартфона (система может блокировать соединение, помечая его как небезопасное).

Практическим решением проблемы с активацией сервисов и стабильностью сети стал полный сброс устройства до заводских настроек с последующей немедленной попыткой повторной активации "Лада Коннект".

Ответы на популярные вопросы

Можно ли смотреть видео в дороге?

Нет, встроенный браузер и функции просмотра видео работают только в режиме парковки в целях безопасности водителя.

В каких версиях LADA Iskra установлена эта система?

Мультимедийный комплекс LADA EnjoY Evo устанавливается с завода в комплектациях "Драйв" и "Техно".

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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