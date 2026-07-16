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ОСАГО ждет рост цен: чего ждать автомобилистам после вступления в силу новых нормативов

Авто

Когда речь заходит о восстановлении машины после аварии, главная претензия всегда касается разницы между ценой запчасти в магазине и той суммой, которую перечисляет страховая по ОСАГО. В ближайшее время правила игры заметно меняются. Раньше расчеты строились на максимально дешевых деталях, что часто делало ремонт невозможным без доплат из собственного кармана. Теперь подход к формированию стоимости запасных частей пересмотрели, чтобы цифры в справочниках стали ближе к реальности.

Мужчина стоит радом со сломанной машиной
Фото: Designed by Freepik by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина стоит радом со сломанной машиной

Три главных изменения в расчетах

Основной удар нанесли по слишком дешевым и сомнительным деталям. Раньше в расчет могли попасть аналоги, которые стоят копейки по сравнению с оригиналом. Теперь планку подняли: если деталь дешевле оригинала более чем на 70%, ее просто вычеркивают из базы. Это позволит избежать ситуаций, когда страховая предлагает запчасть, которая развалится еще в процессе установки.

"По ряду марок, где логистика остается непростой, мы увидим серьезную коррекцию. Из расчетов уйдет мусор, который портил статистику и занижал выплаты. Для некоторых моделей это будет означать рост компенсаций на треть", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Второй момент касается расходных материалов. Краску, фильтры и жидкости будут оценивать по рынку, игнорируя оптовые скидки, которые раньше искусственно занижали стоимость сметы. Также полностью в отчеты пойдут одноразовые элементы — всякие наклейки, уплотнители и клипсы. В сумме это даст прибавку к выплате около 10%, что сделает такой вариант урегулирования более честным.

Что будет с ценой полиса

Тот самый секрет кроется в прямой зависимости: чем больше денег страховщики отдают за ремонт, тем дороже становится входной билет в систему. По предварительным оценкам, средний чек за страховку подрастет на 5—6%. Для аккуратных водителей это будет почти незаметно, а вот тем, кто часто попадает в неприятности на дорогах, придется раскошелиться серьезнее. Это справедливый процесс, ведь риск должен иметь свою цену.

"Сейчас разрыв в стоимости полиса между примерным водителем и нарушителем у нас не такой большой, как в той же Европе. Постепенно мы придем к тому, что аварийная езда станет разорительной привычкой. Но важно, чтобы и выплаты при этом позволяли реально чинить машину, а не просто получать копейки на карту", — отметил эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

На деле же выходит, что честным автовладельцам станет проще договориться со страховой без судов. Когда сумма в справочнике совпадает с ценником в сервисе, поводов для споров меньше. Каждое такое решение постепенно вычищает рынок от серых схем и недовольства.

Параметр Ожидаемое изменение
Средний размер выплаты +8—10%
Стоимость полиса ОСАГО +5—6%

С этим стоит быть аккуратнее: новые правила начнут полноценно работать с середины сентября, когда обновятся страховые базы данных. До этого момента расчет будет идти по старинке. Если смотреть на вещи проще, то страховые компании уже закладывают будущие расходы в текущие тарифы, подготавливая почву для новой ошибки в планировании бюджета водителей.

"Выплаты растут быстрее тарифа, и страховщики вынуждены балансировать. Мы видим, что компании уже начали аккуратно менять ценники на полисы, чтобы к моменту перехода на новые справочники у них был запас прочности для покрытия убытков", — объяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.

Ответы на популярные вопросы

Поможет ли это при ремонте редких иномарок?

Да, именно для таких машин эффект будет наиболее заметным. За счет отсечения дешевого фальсификата в справочниках останутся только те позиции, которые реально можно купить и доставить.

Будут ли учитывать износ по-старому?

Порядок учета износа пока остается прежним, изменения касаются только того, как вычисляется базовая цена детали до его применения.

Стоит ли покупать ОСАГО сейчас заранее?

Если срок действия старого полиса подходит к концу в ближайшие недели, есть смысл оформить новый по текущим тарифам до планового повышения цен.

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Экспертная проверка: инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев, эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв, юрист по страховым спорам Анастасия Гущина
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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