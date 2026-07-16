ОСАГО ждет рост цен: чего ждать автомобилистам после вступления в силу новых нормативов

Когда речь заходит о восстановлении машины после аварии, главная претензия всегда касается разницы между ценой запчасти в магазине и той суммой, которую перечисляет страховая по ОСАГО. В ближайшее время правила игры заметно меняются. Раньше расчеты строились на максимально дешевых деталях, что часто делало ремонт невозможным без доплат из собственного кармана. Теперь подход к формированию стоимости запасных частей пересмотрели, чтобы цифры в справочниках стали ближе к реальности.
Основной удар нанесли по слишком дешевым и сомнительным деталям. Раньше в расчет могли попасть аналоги, которые стоят копейки по сравнению с оригиналом. Теперь планку подняли: если деталь дешевле оригинала более чем на 70%, ее просто вычеркивают из базы. Это позволит избежать ситуаций, когда страховая предлагает запчасть, которая развалится еще в процессе установки.
"По ряду марок, где логистика остается непростой, мы увидим серьезную коррекцию. Из расчетов уйдет мусор, который портил статистику и занижал выплаты. Для некоторых моделей это будет означать рост компенсаций на треть", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.
Второй момент касается расходных материалов. Краску, фильтры и жидкости будут оценивать по рынку, игнорируя оптовые скидки, которые раньше искусственно занижали стоимость сметы. Также полностью в отчеты пойдут одноразовые элементы — всякие наклейки, уплотнители и клипсы. В сумме это даст прибавку к выплате около 10%, что сделает такой вариант урегулирования более честным.
Тот самый секрет кроется в прямой зависимости: чем больше денег страховщики отдают за ремонт, тем дороже становится входной билет в систему. По предварительным оценкам, средний чек за страховку подрастет на 5—6%. Для аккуратных водителей это будет почти незаметно, а вот тем, кто часто попадает в неприятности на дорогах, придется раскошелиться серьезнее. Это справедливый процесс, ведь риск должен иметь свою цену.
"Сейчас разрыв в стоимости полиса между примерным водителем и нарушителем у нас не такой большой, как в той же Европе. Постепенно мы придем к тому, что аварийная езда станет разорительной привычкой. Но важно, чтобы и выплаты при этом позволяли реально чинить машину, а не просто получать копейки на карту", — отметил эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.
На деле же выходит, что честным автовладельцам станет проще договориться со страховой без судов. Когда сумма в справочнике совпадает с ценником в сервисе, поводов для споров меньше. Каждое такое решение постепенно вычищает рынок от серых схем и недовольства.
|Параметр
|Ожидаемое изменение
|Средний размер выплаты
|+8—10%
|Стоимость полиса ОСАГО
|+5—6%
С этим стоит быть аккуратнее: новые правила начнут полноценно работать с середины сентября, когда обновятся страховые базы данных. До этого момента расчет будет идти по старинке. Если смотреть на вещи проще, то страховые компании уже закладывают будущие расходы в текущие тарифы, подготавливая почву для новой ошибки в планировании бюджета водителей.
"Выплаты растут быстрее тарифа, и страховщики вынуждены балансировать. Мы видим, что компании уже начали аккуратно менять ценники на полисы, чтобы к моменту перехода на новые справочники у них был запас прочности для покрытия убытков", — объяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.
Да, именно для таких машин эффект будет наиболее заметным. За счет отсечения дешевого фальсификата в справочниках останутся только те позиции, которые реально можно купить и доставить.
Порядок учета износа пока остается прежним, изменения касаются только того, как вычисляется базовая цена детали до его применения.
Если срок действия старого полиса подходит к концу в ближайшие недели, есть смысл оформить новый по текущим тарифам до планового повышения цен.
В Тверской области развернули модульный физический купол, способный остановить тяжелый дрон на огромной скорости без риска детонации на объекте.