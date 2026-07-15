Медкомиссия стала жестче: почему даже опытные водители после 65 рискуют неожиданно потерять права

Старость — не приговор и не повод автоматически расставаться с водительскими правами. В России нет возрастного ограничения для водителей, но в 2026 году медкомиссия стала строже. Разберёмся, как сохранить право на вождение и избежать проблем при прохождении медосмотра.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Проверка документов на дороге

Что спрашивают с тех, кому за 65

Водители пенсионного возраста теперь под микроскопом. Врачи ищут искру в глазах и твердость в руках. Проверяют всё: от скорости передачи нервного импульса до умения отличить педаль тормоза от коврика в стрессовой ситуации.

Когнитивные способности стали главным фетишем медиков. Если мозг не успевает за потоком данных на развязке, справку заберут быстрее, чем водитель вспомнит, где оставил ключи.

"Возраст сам по себе — не повод для санкций. Но если бортовая система организма начала сбоить, а инспекторы ГАИ видят неуверенное вождение, медосвидетельствование станет последним рубежом", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Никто не "валит" пенсионеров ради плана. Если реакция острая, как бритва, а сердце стучит как швейцарские часы — зеленый свет обеспечен. Но любая серьезная патология превращает права категории B в бесполезный кусок пластика по требованию медиков.

Кого лишают прав на самом деле

Статистика — штука упрямая, и она встает на защиту стариков. Оказывается, те, кому за 60, водят аккуратнее молодежи, судорожно сжимающей руль в ожидании первого лишения прав.

Опыт заменяет горячность, а осторожность — пафос. Реальный риск — не календарь, а диагнозы: послеинсультные штормы, туман в глазах и нарушения ритма "мотора".

Возрастная группа Частота ДТП (отн. среднего) 60-69 лет На 30% реже 80+ лет На 4% реже

"Техническое состояние водителя важнее года выпуска. Когда проверка документов выявляет медицинские противопоказания, мы обязаны вмешаться ради безопасности всех участников движения", — отметил инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Что делать, если комиссия не пустила

Если белый халат сказал "нет", это не значит, что пора пересаживаться на трамвай. Любой вердикт можно оспорить через независимую экспертизу.

Главное — лечить причину, а не жаловаться на судьбу. Иногда достаточно подобрать правильные очки, чтобы защита прав водителей сработала в вашу пользу. Без объективного здоровья суды превратятся в пустую трату времени.

"Чаще всего проблемы возникают из-за нежелания проходить дообследование. Если есть сомнения — идите в суд, но только с честными результатами анализов на руках", — объяснил юрист по ДТП Олег Зорин.

Ответы на популярные вопросы о водительских правах

Есть ли законный предел возраста для вождения в РФ?

Нет. Пока вы способны отличить дорожный знак от дерева и вовремя нажать на тормоз, закон на вашей стороне.

С какой периодичностью нужно проходить медкомиссию после 65?

Сроки стандартные — раз в 10 лет при смене прав, если только врач не выявил патологии, требующие более частого контроля.

Могут ли аннулировать права дистанционно?

Да, если медучреждение передаст данные о критическом заболевании в ГИС, ГИБДД прекратит действие удостоверения автоматически.

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