Безопасность на пределе: как инженеры Ikon "докрутили" то, что не смогли сделать мировые лидеры

В начале 2027 года на российском рынке появятся летние высокоскоростные шины Ikon Autograph Ultra 5. Модель заменит Ultra 2 (лицензионную копию Nokian Hakka Black 2) и станет первой в линейке, полностью разработанной отечественными инженерами. Новинка ориентирована на владельцев спортивных автомобилей и кроссоверов, которым важны сцепление, точность управления и акустический комфорт при высоких скоростях.

Фото: Own work by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Автомобильные шины

Особенности конструкции и протектора

Шины Autograph Ultra 5 производят во Всеволожске. В новой модели переработан каркас: оптимизация структуры позволила увеличить площадь пятна контакта с дорогой, что снижает локальные напряжения и перегрев резины при интенсивных нагрузках.

Протектор выполнен асимметричным. Основные технические решения сосредоточены в четырех продольных канавках:

Внешняя канавка имеет уменьшенную глубину и специальные выступы. Это повышает жесткость плеча шины, что напрямую влияет на стабильность автомобиля в поворотах.

Три внутренние канавки получили специфические насечки-"ребрышки" на дне и особые выступы для снижения шума качения.

Состав резиновой смеси (компаунда) обновлен. По жесткости он близок к предыдущему поколению Ultra 2, однако формула материала была пересмотрена с учетом современных химических разработок для улучшения сцепных свойств.

"При оценке высокоскоростных шин ключевым является баланс между жесткостью каркаса и эластичностью смеси. Увеличение пятна контакта и снижение локального нагрева помогают избежать неравномерного износа и перегрева протектора при езде на скоростях свыше 150 км/ч, что критически важно для безопасности", — отметил автомобильный инженер, специалист по диагностике и безопасности Михаил Лазарев.

Показатели управляемости и безопасности

По данным внутренних испытаний, проведенных в том числе на зарубежных полигонах, Autograph Ultra 5 демонстрирует рост эффективности по сравнению с Ultra 2 в следующих аспектах:

Параметр Результат относительно Ultra 2 Влияние на эксплуатацию Торможение в дождь Улучшение Сокращение тормозного пути на мокром покрытии Аквапланирование Повышение устойчивости Снижение риска потери управления в глубоких лужах Управляемость (сухой/мокрый асфальт) Уверенный рост Более точные реакции на руление в поворотах Акустический комфорт На прежнем уровне Сохранение привычного уровня шума в салоне

Размерный ряд и технические параметры

Модельный ряд Autograph Ultra 5 охватывает широкий спектр автомобилей. Всего предусмотрено 54 размерности. Диаметр колес варьируется от 18 до 22 дюймов. Часть моделей получит маркировку SUV, что означает усиленную конструкцию для тяжелых кроссоверов и внедорожников.

Максимальный индекс скорости для данной серии — Y. Это позволяет эксплуатировать шины на скоростях до 300 км/ч, что соответствует требованиям спортивного сегмента.

Стоимость новинки на данный момент не определена и будет зависеть от конкретной размерности и условий поставок в регионы.