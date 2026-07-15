Безопасность на пределе: как инженеры Ikon "докрутили" то, что не смогли сделать мировые лидеры

В начале 2027 года на российском рынке появятся летние высокоскоростные шины Ikon Autograph Ultra 5. Модель заменит Ultra 2 (лицензионную копию Nokian Hakka Black 2) и станет первой в линейке, полностью разработанной отечественными инженерами. Новинка ориентирована на владельцев спортивных автомобилей и кроссоверов, которым важны сцепление, точность управления и акустический комфорт при высоких скоростях.
Шины Autograph Ultra 5 производят во Всеволожске. В новой модели переработан каркас: оптимизация структуры позволила увеличить площадь пятна контакта с дорогой, что снижает локальные напряжения и перегрев резины при интенсивных нагрузках.
Протектор выполнен асимметричным. Основные технические решения сосредоточены в четырех продольных канавках:
Состав резиновой смеси (компаунда) обновлен. По жесткости он близок к предыдущему поколению Ultra 2, однако формула материала была пересмотрена с учетом современных химических разработок для улучшения сцепных свойств.
"При оценке высокоскоростных шин ключевым является баланс между жесткостью каркаса и эластичностью смеси. Увеличение пятна контакта и снижение локального нагрева помогают избежать неравномерного износа и перегрева протектора при езде на скоростях свыше 150 км/ч, что критически важно для безопасности", — отметил автомобильный инженер, специалист по диагностике и безопасности Михаил Лазарев.
По данным внутренних испытаний, проведенных в том числе на зарубежных полигонах, Autograph Ultra 5 демонстрирует рост эффективности по сравнению с Ultra 2 в следующих аспектах:
|Параметр
|Результат относительно Ultra 2
|Влияние на эксплуатацию
|Торможение в дождь
|Улучшение
|Сокращение тормозного пути на мокром покрытии
|Аквапланирование
|Повышение устойчивости
|Снижение риска потери управления в глубоких лужах
|Управляемость (сухой/мокрый асфальт)
|Уверенный рост
|Более точные реакции на руление в поворотах
|Акустический комфорт
|На прежнем уровне
|Сохранение привычного уровня шума в салоне
Модельный ряд Autograph Ultra 5 охватывает широкий спектр автомобилей. Всего предусмотрено 54 размерности. Диаметр колес варьируется от 18 до 22 дюймов. Часть моделей получит маркировку SUV, что означает усиленную конструкцию для тяжелых кроссоверов и внедорожников.
Максимальный индекс скорости для данной серии — Y. Это позволяет эксплуатировать шины на скоростях до 300 км/ч, что соответствует требованиям спортивного сегмента.
Стоимость новинки на данный момент не определена и будет зависеть от конкретной размерности и условий поставок в регионы.
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