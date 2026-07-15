В салоне теперь дышится легче: удлинили базу Tank 300, что создало новый уровень комфорта

В Китае стартовали продажи удлиненной версии внедорожника Tank 300L. Стоимость модели начинается с 259 800 юаней (около 3 млн рублей по текущему курсу). Главное отличие новинки от стандартного исполнения заключается в увеличении колесной базы, что напрямую влияет на комфорт пассажиров и устойчивость автомобиля на дороге.

Фото: Own work by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Tank 300

Технические изменения и геометрия

Инженеры увеличили колесную базу автомобиля на 260 мм, доведя ее до 3010 мм. Это решение позволило снизить динамические колебания при езде по неровностям и уменьшить крены кузова на высоких скоростях. Кроме того, за счет сокращения переднего свеса угол въезда увеличился до 38 градусов, что повышает проходимость внедорожника.

Для улучшения сцепления на песке и при подъемах расширили переднюю и заднюю колею, что обеспечило более равномерное распределение веса на оси. Габариты Tank 300L составляют: длина — 4886 мм, ширина — 1984 мм, высота — 1927 мм. Дорожный просвет равен 235 мм, что позволяет машине преодолевать брод глубиной до 800 мм.

Внешние обновления минимальны. Появились новые габаритные огни с авторегулировкой яркости, а бампер получил трехсекционную конструкцию для более простого ремонта и обслуживания.

Оснащение и комфорт

Удлиненная база позволила расширить пространство в салоне. Интерьер доступен в трех цветовых схемах: черной, черно-красной и черно-оранжевой. Основным элементом управления стал сенсорный дисплей на 15,6 дюйма, дополненный цифровой панелью приборов на 12,3 дюйма. Мультимедийная система работает с голосовым помощником на базе искусственного интеллекта.

В зависимости от комплектации автомобиль оснащается:

отделкой кожей Nappa;

передними сиденьями с функциями массажа и вентиляции;

аудиосистемой из 12 динамиков общей мощностью 960 Вт;

системой активного шумоподавления.

Задние пассажиры получили возможность регулировать угол наклона спинок сидений до 33,7 градуса.

Комплекс безопасности включает лидар, 11 камер, 12 ультразвуковых радаров и систему ночного видения. Также предусмотрены десять функций предупреждения и семь помощников для маневрирования.

Варианты двигателей и трансмиссии

Линейка силовых агрегатов Tank 300L представлена бензиновыми, дизельными и гибридными установками. Все версии оснащаются 9-ступенчатым "автоматом" и полным приводом с тремя блокируемыми дифференциалами.

Тип двигателя Характеристики Бензиновый турбо (стандарт) 2,0 л, до 220 л. с. Дизельный турбо (стандарт) 2,4 л, 184 л. с. Гибрид (базовый) 2,0 л турбо (252 л. с.) + электромотор (177 л. с.), итог: 422 л. с. Гибрид (мощный) 2,0 л турбо + электромотор (272 л. с.), итог: 760 л. с.

Версия с мощным гибридом способна временно увеличить крутящий момент на колесах до 6000 Нм спереди и до 8000 Нм сзади.

Перспективы для России

На текущий момент Tank 300L продается в Китае, однако модель может заинтересовать российского потребителя из-за повышенного комфорта в салоне при сохранении внедорожных качеств. В будущем производство данной версии могут наладить в Калининграде на заводе "Автотор", где уже осуществляется сборка стандартного бензинового Tank 300.

"Увеличение колесной базы на 260 мм существенно меняет характер автомобиля: он становится более стабильным на трассе, что критически важно для тяжелых внедорожников. Однако для российского рынка ключевым вопросом станет локализация. Если сборка Tank 300L будет запущена в Калининграде, это позволит избежать части таможенных пошлин и сделать цену более конкурентоспособной по сравнению с параллельным импортом", — отметил автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.