Судьи больше не слушают оправданий: привычный маневр на дороге окончательно признали вне закона

Завершение обгона через сплошную линию разметки, даже если маневр начался на прерывистой, влечет за собой серьезные санкции для автомобилистов. Согласно действующему законодательству, такое действие квалифицируется как выезд на полосу встречного движения. О юридических тонкостях и правовой позиции судов в подобных ситуациях рассказал автомобильный юрист Лев Воропаев.

Фото: flickr.com by Axion23, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Ferrari California обгоняет на шоссе другую машину

Разница в наказании и методы фиксации

Меры ответственности за пересечение сплошной линии при возврате в свою полосу напрямую зависят от того, кто именно оформил нарушение. Автоматические комплексы фото-видеофиксации предполагают наложение денежного взыскания в размере пяти тысяч рублей. Если же опасный маневр заметил инспектор ГИБДД, водитель рискует лишиться права управления транспортным средством на срок от четырех до шести месяцев.

При повторном игнорировании правил в течение года санкции становятся жестче. Как сообщает Газета. Ru со ссылкой на Лива Воропаева, повторный выезд "на встречку" под контролем инспектора обернется лишением прав уже на 12 месяцев. В случае фиксации аналогичного проступка камерой, владельцу авто снова придет штраф на пять тысяч рублей, при этом риск попасть в серьезное ДТП при таких маневрах остается крайне высоким.

"Завершение обгона через сплошную — это классическая ловушка для невнимательного водителя, которая судами трактуется однозначно. Позиция высших судебных инстанций не оставляет шансов на оправдание аргументами о начале маневра в разрешенном месте", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт Антон Воробьев.

Позиция судов и возможности оспаривания

Верховный Суд РФ четко определил, что сам факт нахождения автомобиля на полосе встречного движения в зоне действия запрещающей разметки является нарушением. Аргументы водителей о том, что они не успели завершить обгон до начала сплошной линии, на практике не принимаются. Юристы подчеркивают, что инспекторы и суды исходят из презумпции того, что водитель обязан правильно рассчитать дистанцию и скорость для безопасного маневра.

Шансы на успешное оспаривание протокола минимальны и обычно связаны лишь с процедурными ошибками. Защита может строиться на доказательстве отсутствия состава нарушения, например, если разметку невозможно было различить из-за износа или погодных условий. В остальных случаях суды придерживаются строгой линии, рассматривая такие действия как прямую угрозу безопасности дорожного движения.

Ответы на популярные вопросы о завершении обгона на сплошной

Можно ли избежать лишения прав, если обгон был начат по правилам?

Нет, российское законодательство и судебная практика считают нарушением сам факт пересечения сплошной линии при возвращении в свою полосу. Единственный случай, когда лишения можно избежать — это фиксация нарушения автоматической камерой, а не инспектором.

Считается ли нарушение повторным, если первый раз зафиксировала камера, а второй — инспектор?

Да, любое официально оформленное нарушение правил выезда на встречную полосу в течение года считается повторным. В этом случае инспектор ГИБДД передаст дело в суд для лишения прав на один год.

Как суды относятся к аргументу о плохой видимости разметки?

Суды могут принять этот довод, если на видеозаписи или фотофиксации действительно видно, что разметка стерта или засыпана снегом. В такой ситуации необходимо также наличие подтверждения от дорожных служб о несоответствии разметки ГОСТу.

Поможет ли запись с видеорегистратора доказать невиновность?

Запись может помочь только в том случае, если она доказывает, что водитель завершил маневр до начала сплошной линии или разметка противоречит установленным знакам. Если же на видео четко зафиксировано пересечение сплошной, регистратор лишь подтвердит вину.

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