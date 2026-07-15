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Вчера не купили — сегодня доплатили: автомобили с пробегом в России снова прибавили в цене

Авто

Средняя стоимость подержанного легкового автомобиля в России в июне 2026 года составила 1 млн 437,7 тыс. рублей. Рост цен зафиксирован второй месяц подряд, что создает дополнительное давление на бюджет покупателей, ищущих доступный транспорт на вторичном рынке.

Менеджер на автоаукционе осматривает пучок ключей от автомобилей
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Менеджер на автоаукционе осматривает пучок ключей от автомобилей

Согласно данным агентства "Автостат", за один месяц — с мая по июнь — стоимость машин с пробегом выросла в среднем на 0,5%, что в денежном эквиваленте составляет 7,4 тыс. рублей. Динамика удорожания сохраняется и в годовом выражении: по сравнению с июнем 2025 года средний ценник поднялся на 1,8% или на 25,9 тыс. рублей.

"Стабильный рост цен на вторичном рынке свидетельствует о том, что спрос продолжает опережать предложение качественных автомобилей с пробегом. В условиях ограниченного притока новых машин из-за рубежа и высокой стоимости локальных новинок покупатели переориентируются на бэушный сегмент, что неизбежно толкает цены вверх", — отметил автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.

Методика расчета и особенности данных

Текущие показатели получены в ходе подготовки ежемесячного отчета "Мониторинг цен на вторичном рынке". Важной особенностью данных является то, что расчет базируется исключительно на анализе объявлений о продаже. Это означает, что цифры отражают ожидания продавцов и заявленные цены в объявлениях, а не фактические суммы сделок, которые могут отличаться после торгов.

Период сравнения Рост стоимости Сумма прибавки
Июнь к маю 2026 года +0,5% 7,4 тыс. руб.
Июнь 2026 к июню 2025 года +1,8% 25,9 тыс. руб.

Для российского автомобилиста такая тенденция означает сужение выбора в бюджетном сегменте. При стабильном росте цен поиск автомобиля с пробегом требует более тщательной проверки технического состояния, чтобы избежать переплаты за машину, требующую дорогостоящего ремонта.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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Вчера не купили — сегодня доплатили: автомобили с пробегом в России снова прибавили в цене
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