Вчера не купили — сегодня доплатили: автомобили с пробегом в России снова прибавили в цене

Средняя стоимость подержанного легкового автомобиля в России в июне 2026 года составила 1 млн 437,7 тыс. рублей. Рост цен зафиксирован второй месяц подряд, что создает дополнительное давление на бюджет покупателей, ищущих доступный транспорт на вторичном рынке.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Менеджер на автоаукционе осматривает пучок ключей от автомобилей

Согласно данным агентства "Автостат", за один месяц — с мая по июнь — стоимость машин с пробегом выросла в среднем на 0,5%, что в денежном эквиваленте составляет 7,4 тыс. рублей. Динамика удорожания сохраняется и в годовом выражении: по сравнению с июнем 2025 года средний ценник поднялся на 1,8% или на 25,9 тыс. рублей.

"Стабильный рост цен на вторичном рынке свидетельствует о том, что спрос продолжает опережать предложение качественных автомобилей с пробегом. В условиях ограниченного притока новых машин из-за рубежа и высокой стоимости локальных новинок покупатели переориентируются на бэушный сегмент, что неизбежно толкает цены вверх", — отметил автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.

Методика расчета и особенности данных

Текущие показатели получены в ходе подготовки ежемесячного отчета "Мониторинг цен на вторичном рынке". Важной особенностью данных является то, что расчет базируется исключительно на анализе объявлений о продаже. Это означает, что цифры отражают ожидания продавцов и заявленные цены в объявлениях, а не фактические суммы сделок, которые могут отличаться после торгов.

Период сравнения Рост стоимости Сумма прибавки Июнь к маю 2026 года +0,5% 7,4 тыс. руб. Июнь 2026 к июню 2025 года +1,8% 25,9 тыс. руб.

Для российского автомобилиста такая тенденция означает сужение выбора в бюджетном сегменте. При стабильном росте цен поиск автомобиля с пробегом требует более тщательной проверки технического состояния, чтобы избежать переплаты за машину, требующую дорогостоящего ремонта.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто