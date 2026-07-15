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Бензин спутал карты автосалонам: покупатели все чаще проходят мимо бензиновых машин

Авто

Дефицит бензина в российских регионах спровоцировал резкое падение спроса на новые автомобили. Водители отказываются от покупки бензиновых моделей, предпочитая дизельные варианты или электромобили, из-за чего трафик в автосалонах сократился на 20-30% по сравнению с июнем.

Пробка
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пробка

Статистика падения продаж

Текущий спад активности покупателей глубже обычного летнего затишья. По данным президента ассоциации РОАД Алексея Подщеколдина, посещаемость дилерских центров упала на 15-20% в годовом выражении. Потребители заняли выжидательную позицию, что напрямую отразилось на сделках.

Согласно сведениям "Автостата", на 28-й неделе 2026 года (с 6 по 12 июля) продажи новых машин снизились на 16% относительно предыдущей недели. Общий объем составил 25,9 тысячи единиц.

"Снижение трафика в салонах на фоне топливных перебоев говорит о том, что покупатель перестал оценивать машину только по цене или комплектации. Теперь ключевым фактором становится стоимость и доступность эксплуатации. Переток интереса к дизелю и электричеству — это защитная реакция рынка на нестабильность поставок бензина", — отметил автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.

Причины топливного дефицита

Вице-премьер Александр Новак связал нехватку топлива с систематическими атаками беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы. Несмотря на это, правительство утверждает, что производственных мощностей страны достаточно для внутреннего потребления, а экспортные операции продолжаются.

Для стабилизации ситуации власти ввели временный запрет на вывоз бензина и дизельного топлива за пределы России. Эта мера должна предотвратить дальнейшее истощение запасов на региональных АЗС.

Прогнозы на второе полугодие

Судьба авторынка осенью зависит от скорости восстановления логистики топлива. Зампред думского комитета по энергетике Игорь Ананских полагает, что острая фаза кризиса завершится до сентября. Если ситуация на заправках нормализуется, спрос в автосалонах может восстановиться.

Однако, если дефицит сохранится, дилерам придется столкнуться с затовариванием складов бензиновыми моделями и дальнейшим падением продаж во втором полугодии.

Показатель Значение
Падение трафика в салонах (к июню) 20-30%
Падение трафика в салонах (к прошлому году) 15-20%
Объем продаж (6-12 июля 2026 г.) 25,9 тыс. шт.
Снижение продаж за неделю 16%

Ответы на популярные вопросы

Почему покупатели стали выбирать электромобили и дизель?

Это следствие нестабильности поставок бензина. В условиях регионального дефицита водители ищут альтернативные виды топлива, чтобы избежать простоев транспорта.

Когда ситуация на рынке может стабилизироваться?

По предварительным оценкам профильных депутатов, пик кризиса может пройти до сентября, что позволит рынку новых авто начать восстановление.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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