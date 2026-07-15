Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не творог делает эту запеканку особенной: весь секрет скрывается во втором этаже десерта
Больше не нужно искать работу вслепую: новые правила в Красноярском крае ударили по безработице
Не каждый доступный кроссовер оказался китайским: в Россию вернулся кореец с неожиданным ценником
Хватит верить в сказки заправщиков: перевод старого авто на премиальное топливо ударил по мотору
Больше не только для бойцов: новый порядок в Хабаровском крае изменил доступ к арендным домам
Лишнее отправляют за борт: Porsche меняет правила и сокращает модельный ряд почти вдвое
Картошка фри дома всегда мягкая: какой этап перед жаркой забывают даже опытные хозяйки
Приморье бьет все рекорды: стремительный рывок в стройке обеспечил региону второе место в стране
Обман при продаже авто почти невозможно доказать: закон заставил покупателей платить за риск

Машина превратится в решето за минуту: что сейчас купить, чтобы спасти машину от града

Авто

Использование защитного тента позволяет избежать дорогостоящего ремонта кузова и замены стекол после града. Помимо защиты от механических повреждений, покрытие предотвращает перегрев салона в жару и оберегает ЛКП от грязи и продуктов жизнедеятельности птиц.

Град разбил автомобиль
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Град разбил автомобиль

Типы защитных покрытий и их особенности

Рынок предлагает три основных категории тентов, которые различаются по материалам, степени защиты и стоимости.

Тип тента Преимущества и недостатки
Мягкие тканевые (ПВХ-покрытие) Легкие, доступные по цене. Со временем растягиваются, плохо защищают от ударов града.
Поролоновые (с защитным слоем) Высокая степень амортизации ударов. Тяжелее тканевых, стоят дороже, быстрее изнашиваются.
Комбинированные Универсальность. Требуют более сложного и тщательного ухода.

Как выбрать защиту от града

Если основной целью является защита от стихии, следует выбирать пластиковые или армированные покрытия. Для общего использования подходят материалы с водоотталкивающими свойствами, которые одновременно блокируют ультрафиолет, чтобы салон не перегревался.

«При выборе тента критически важно проверить систему креплений. Ремни и крючки должны плотно фиксировать полотно на кузове, иначе сильный порыв ветра сдвинет или сдует защиту, что может привести к появлению царапин на лакокрасочном покрытии из-за трения материала о металл», — предупредил автомобильный инженер, эксперт по испытаниям и сертификации Александр Морозов.

Ответы на популярные вопросы

Какой тент лучше защищает от града?

Наиболее эффективны поролоновые модели с защитным слоем, а также специализированные пластиковые или армированные покрытия, способные смягчить удар.

На что обратить внимание перед покупкой?

Проверить водостойкость ткани, способность материала отражать солнечные лучи и надежность фиксаторов (ремней и крючков).

Экспертная проверка: автомобильный инженер, эксперт по испытаниям и сертификации Александр Морозов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Миллионы баррелей в ловушке: российский танкерный флот замер в ожидании фатального решения
Нефть
Миллионы баррелей в ловушке: российский танкерный флот замер в ожидании фатального решения
Инспектор просит к обочине в глухом лесу? Лучше проехать мимо: вот почему нельзя останавливаться
Авто
Инспектор просит к обочине в глухом лесу? Лучше проехать мимо: вот почему нельзя останавливаться
Запад уверовал в безнаказанность: заводы для ВСУ могут лишиться привычной неприкосновенности
Военные новости
Запад уверовал в безнаказанность: заводы для ВСУ могут лишиться привычной неприкосновенности
Популярное
Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса

Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.

Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Мечты разбились о суровую реальность: владельцы в РФ массово избавляются от новых Chery и Haval
Последний нефтяной щит Америки рухнул: Трамп оказался перед мировым энергетическим штормом
Секретный план Макрона: коалиция на границах Украины готова к действиям Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Запад уверовал в безнаказанность: заводы для ВСУ могут лишиться привычной неприкосновенности
Забытая яма в Якутске: как русские доказали то, во что не верила вся Европа
Миллионы баррелей в ловушке: российский танкерный флот замер в ожидании фатального решения
Миллионы баррелей в ловушке: российский танкерный флот замер в ожидании фатального решения
Последние материалы
Пожилым людям станет намного легче: в Мильковском округе внедрили новый стандарт диагностики
Стройка с нуля стала роскошью: ипотечные заемщики в России выбрали иной путь обновления жилья
Природа вышла из берегов: затяжные ливни в Челябинской области создали критическую нагрузку на ГТС
Природа со всеми удобствами: как сохранить ощущение свободы, не жертвуя комфортом
Жить теперь станет проще: в Биробиджане ускорили темпы создания доступного жилья для людей
Общение без единого слова и взгляда: биологи обнаружили скрытый канал передачи данных в грунте
Чистота, которая держится неделями: как одно средство из косметички избавит вас от разводов на зеркале
Ростовская область: определены сроки охоты на сурка, косулю, волков и шакалов
Богатства Курильских островов вышли на новый уровень: запуск производства обеспечит рынок до 2029 года
Ученые из Университета штата Мичиган связали прием комбинированных контрацептивов с перееданием
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.