Одни считали эпоху законченной, другие считали продажи: немецкая тройка резко ожила на рынке России

Продажи новых автомобилей "большой немецкой тройки" в России за первое полугодие 2026 года выросли почти в два раза. По данным агентства "Автостат", за период с января по июнь было реализовано 18,5 тыс. легковых машин марок Audi, BMW и Mercedes-Benz, что на 94% больше показателей аналогичного периода прошлого года.
Лидером по общему количеству проданных автомобилей стал концерн BMW, однако самый резкий прирост продемонстрировала компания Audi.
|Марка
|Количество (шт.)
|Рост (%)
|BMW
|7551
|+43%
|Audi
|5839
|+463%
|Mercedes-Benz
|5071
|+60%
"Столь резкий скачок продаж, особенно у Audi, указывает на перестройку логистических цепочек и адаптацию импортеров к новым условиям. Лидерство BMW по объему говорит о более стабильном спросе на эту марку, в то время как взрывной рост Audi может быть связан с выходом на рынок конкретных моделей, которые долгое время были в дефиците", — отметил автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.
Анализ структуры поставок выявил существенную разницу в доле автомобилей, произведенных в Китае. Наибольшая зависимость от китайских заводов наблюдается у Audi — здесь доля техники из КНР достигла 85%.
У BMW показатели более сбалансированы: китайская сборка составляет 46% от общего объема. Наименее зависимым от Поднебесной оказался Mercedes-Benz. Доля машин из Китая в продажах этого бренда составила всего 5%, что означает превалирование поставок из других регионов.
Эта разница в происхождении автомобилей напрямую влияет на итоговую стоимость машин и доступность запасных частей, так как спецификации китайских версий часто отличаются от европейских или американских аналогов.
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