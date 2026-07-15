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Одни считали эпоху законченной, другие считали продажи: немецкая тройка резко ожила на рынке России

Авто

Продажи новых автомобилей "большой немецкой тройки" в России за первое полугодие 2026 года выросли почти в два раза. По данным агентства "Автостат", за период с января по июнь было реализовано 18,5 тыс. легковых машин марок Audi, BMW и Mercedes-Benz, что на 94% больше показателей аналогичного периода прошлого года.

BMW 7-Series (G70) 750e
Фото: commons.wikimedia.org by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
BMW 7-Series (G70) 750e

Динамика продаж по маркам

Лидером по общему количеству проданных автомобилей стал концерн BMW, однако самый резкий прирост продемонстрировала компания Audi.

Марка Количество (шт.) Рост (%)
BMW 7551 +43%
Audi 5839 +463%
Mercedes-Benz 5071 +60%

"Столь резкий скачок продаж, особенно у Audi, указывает на перестройку логистических цепочек и адаптацию импортеров к новым условиям. Лидерство BMW по объему говорит о более стабильном спросе на эту марку, в то время как взрывной рост Audi может быть связан с выходом на рынок конкретных моделей, которые долгое время были в дефиците", — отметил автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.

Происхождение и сборка

Анализ структуры поставок выявил существенную разницу в доле автомобилей, произведенных в Китае. Наибольшая зависимость от китайских заводов наблюдается у Audi — здесь доля техники из КНР достигла 85%.

У BMW показатели более сбалансированы: китайская сборка составляет 46% от общего объема. Наименее зависимым от Поднебесной оказался Mercedes-Benz. Доля машин из Китая в продажах этого бренда составила всего 5%, что означает превалирование поставок из других регионов.

Эта разница в происхождении автомобилей напрямую влияет на итоговую стоимость машин и доступность запасных частей, так как спецификации китайских версий часто отличаются от европейских или американских аналогов.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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