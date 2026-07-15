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Российский пикап сменил имидж: конструкторы решились на серьезную трансформацию ключевого узла

5:07
Авто

Компания "Соллерс" расширяет линейку пикапа Sollers ST8, выпуская полноприводную версию с автоматической трансмиссией. Новинка получит 2-литровый бензиновый двигатель и 8-ступенчатый "автомат" с гидротрансформатором, что должно сделать модель более конкурентоспособной на фоне других пикапов бренда. Ожидается, что автомобиль появится в дилерских центрах в августе 2026 года.

Expocitytrans 2010, павильно Sollers
Фото: Wikimedia Commons by Mikhail (Vokabre) Shcherbakov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Expocitytrans 2010, павильно Sollers

Технические характеристики новой версии

Главным изменением стал переход на силовую установку, которая ранее использовалась в флагманском ST9. Теперь под капотом ST8 окажется бензиновый мотор объемом 2 литра мощностью 224 л. с. и крутящим моментом 390 Нм. В паре с ним работает классическая 8-ступенчатая АКПП с возможностью ручного переключения передач.

Помимо трансмиссии, обновленная модификация получит подключаемый полный привод с понижающей передачей. Габаритные показатели автомобиля остаются прежними:

Параметр Значение
Габариты (ДхШхВ) 5 325×1 880×1 830 мм
Колесная база 3 090 мм
Размеры грузового отсека 1 520×1 520×470 мм
Дорожный просвет 210 мм
Грузоподъемность до 900 кг

Модель будет предлагаться в двух комплектациях: "Люкс" и "Премиум". Стоимость модификации с АКПП станет известна ближе к началу продаж.

Особенности производства и локализации

Sollers ST8 собирается в новом технопарке компании на базе площадки УАЗ. Производство организовано по полному циклу, включая штамповку, сварку и окраску кузова. В автомобиле используются локализованные компоненты: оцинкованный металл, блоки управления и элементы систем безопасности.

Интеграция нового двигателя и автоматической коробки передач потребовала от инженеров доработки конструкции. В частности, были модернизированы панель пола и моторный отсек, чтобы обеспечить корректную установку более сложного трансмиссионного узла.

"Переход на полноценный гидротрансформатор вместо механической коробки передач существенно меняет профиль эксплуатации пикапа. Это делает его пригодным не только для тяжелых рабочих задач, но и для комфортного использования в качестве основного автомобиля, что может расширить круг потенциальных покупателей за пределы узкого сегмента коммерческого транспорта", — отметил автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.

Позиции ST8 на российском рынке

ST8 занимает промежуточное положение в линейке Sollers между компактным ST6 и флагманом ST9. Все три модели базируются на технических решениях китайского бренда JAC. Однако на данный момент ST8 демонстрирует самые слабые показатели продаж в семействе. По данным "Автостат Инфо", в мае 2026 года было реализовано всего 69 единиц, в то время как ST6 и ST9 разошлись тиражами 83 и 85 экземпляров соответственно.

До появления новой версии ST8 предлагался исключительно с 6-ступенчатой механикой в сочетании с либо 2-литровым дизелем (136 л. с.), либо 2,4-литровым бензиновым мотором Mitsubishi (204 л. с.). Отсутствие автоматической трансмиссии было одним из сдерживающих факторов для спроса.

Ответы на популярные вопросы

Когда новая версия Sollers ST8 поступит в продажу?

Ожидается, что автомобили с АКПП прибудут в официальные дилерские центры в августе 2026 года.

Какие двигатели доступны в текущей линейке ST8?

На данный момент предлагаются два варианта с МКПП: турбодизель 2.0 л (136 л. с.) и турбобензин 2.4 л (204 л. с.). Новая версия добавит бензиновый мотор 2.0 л (224 л. с.) с автоматической коробкой.

В каких комплектациях выйдет полноприводный ST8 с АКПП?

Модификация будет доступна в двух вариантах исполнения — "Люкс" и "Премиум".

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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