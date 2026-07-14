Одни машины стареют, другие только обкатываются: названы главные долгожители среди автомобилей

Японские автомобили остаются самыми долговечными при эксплуатации на больших пробегах. Согласно исследованию агентства iSeeCars, основанному на данных о 174 млн машин, лидером по способности преодолеть порог в 400 тысяч километров без капитального ремонта стала Toyota. Около 17,8% автомобилей этой марки достигают рубежа в 250 тысяч миль (402 тыс. км), что делает их наиболее привлекательным выбором для тех, кто планирует долгосрочное владение или покупку на вторичном рынке.
В списке брендов с самым высоким ресурсом доминируют японские производители. Lexus занял второе место с результатом 12,8%, замыкают группу лидеров Honda и Acura. Американские марки, включая GMC, Tesla и Chevrolet, показали результаты в диапазоне 4,5-4,6%. Европейские производители, за исключением Volvo, оказались в конце списка. Аналитики iSeeCars отмечают, что автомобили Jaguar, Mini и Maserati имеют минимальные шансы достичь пробега в 400 тысяч километров без серьезных технических вмешательств.
|Марка
|% машин с пробегом 400к+ км
|Toyota
|17,8%
|Lexus
|12,8%
|Honda
|10,8%
|Acura
|7,2%
|GMC / Tesla
|4,6%
Наибольший запас прочности продемонстрировали внедорожники и пикапы. Абсолютным лидером стал Toyota Sequoia — почти 40% таких машин преодолевают отметку в 400 тысяч км. Высокие показатели также зафиксированы у моделей 4Runner, Highlander Hybrid и Tundra.
В топ-10 самых долговечных моделей вошли:
Способность автомобиля выдерживать огромные пробеги без капитального ремонта напрямую влияет на его ликвидность и остаточную стоимость. Для российского покупателя, особенно на рынке подержанных машин, эти данные служат индикатором будущих расходов на содержание автомобиля.
"Высокий процент автомобилей-долгожителей у японских брендов объясняется консервативным инженерным подходом: использованием проверенных агрегатов с большим запасом прочности. Для владельца это означает более низкий риск внезапных дорогостоящих поломок двигателя или трансмиссии на больших пробегах, что существенно снижает общую стоимость владения машиной в долгосрочной перспективе", — отметил автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.
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