Цены на заправках стали запредельными: ФАС заставит сети АЗС в пяти регионах сменить прайсы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила предупреждения о необоснованном росте цен на топливо компаниям в пяти регионах России. Под надзор регулятора попали сети АЗС в Кировской, Удмуртской, Саратовской, Нижегородской областях и Краснодарском крае. Ведомство требует привести стоимость бензина и дизельного топлива в соответствие с рыночными показателями.
География проверок охватила как центральную Россию, так и южные регионы. Регулятор выделил конкретные предприятия и торговые сети, где зафиксированы отклонения в ценообразовании:
Основным основанием для действий ФАС стало экономически необоснованное изменение цен. Это означает, что рост стоимости литра топлива на заправках не подтверждается соответствующим ростом закупочных цен на нефтебазах или увеличением логистических затрат.
Предупреждение — это первый этап административного воздействия. Оно не является штрафом, но служит официальным сигналом бизнесу: регулятор видит завышение цен и требует их пересмотреть добровольно, чтобы избежать полноценного дела о нарушении антимонопольного законодательства.
"Выдача предупреждений позволяет ФАС оперативно купировать попытки необоснованного завышения цен без длительных судебных разбирательств. Для заправщиков это сигнал о необходимости привести свои прайсы в соответствие с рыночной конъюнктурой, иначе следующим шагом станет возбуждение дела с последующими крупными оборотными штрафами", — отметил автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.
Для водителей и владельцев сельхозтехники в указанных регионах действия ФАС могут привести к стабилизации или снижению стоимости топлива на конкретных АЗС. Особенно критичным является контроль цен на дизель в Удмуртии, так как это напрямую влияет на себестоимость работ в агросекторе.
В пресс-службе ФАС подтвердили, что мониторинг ценообразования на бензин и дизельное топливо продолжается во всех субъектах РФ. Это означает, что список компаний с "необоснованными" ценами может расшириться.
|Регион
|Тип топлива
|Статус
|Кировская обл., Саратов, Нижегородская обл., Краснодарский край
|Бензин / Топливо
|Предупреждение выдано
|Удмуртия
|Дизель (аграрии)
|Предупреждение выдано
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